TVW reist ein letztes Mal in die Fremde

Für die Handballerinnen des TV Weingarten steht in der Württembergliga das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Der TVW reist zum TSV Köngen. Die Ravensburg Rams spielen in der Landesliga bei der SG Lauterstein II und können dort einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Frauen-Württembergliga: TSV Köngen – TV Weingarten (So, 16 Uhr) – Ein weiteres Kellerduell steht für die Weingartenerinnen an. Das Hinspiel verlor der TVW zu Hause gegen den TSV Köngen mit 24:28, weil er sich zu Beginn der zweiten Hälfte eine kurze Schwächephase leistete. Beim TVW will der Knoten in dieser Saison einfach nicht so richtig aufgehen. In der vergangenen Woche gegen die HSG Deizisau-Denkendorf war es die Chancenauswertung, die zwei Punkte vor heimischem Publikum verhinderte. Gleich vier gehaltene Strafwürfe und eine Vielzahl an abgewehrten Hochkarätern ließen die Gästetorhüterin zum Matchwinner avancieren. „Wenn man derartig viele Chancen in 60 Minuten liegen lässt, wird es schwer, ein solches Spiel zu gewinnen“, sagte TVW-Trainer Daniel Kühn. Köngen steht unter Druck, nachdem man aktuell auf dem Relegationsplatz liegt und in den beiden letzten Spielen punkten muss.

In Rückraumspielerin Miriam Panne stellt der TSV die treffsicherste Spielerin aus dem Feld in der Württembergliga Süd, im Hinspiel drückte sie mit neun Toren dem Spiel ihren Stempel auf und kämpft mit aktuell 188 Treffern um die Torschützenkrone. Daher wird sicherlich die Abwehrreihe der Weingartener der Schlüssel zum Erfolg sein.

Männer-Landesliga: SG Lauterstein II – TSB Ravensburg (Sa, 19.30 Uhr) – Die Handballer des TSB Ravensburg reisen zu einem wichtigen Auswärtsspiel zur SG Lauterstein II. Für die Ravensburger geht es um den Klassenerhalt. Nachdem sich die Mannschaft um Trainer Levente Farkas am vergangenen Wochenende in einem spannenden Derby gegen Friedrichshafen zwei Punkte gesichert hat, wollen die Rams auch gegen Lauterstein einen Erfolg feiern.

Für die SG hingegen geht es in dieser Saison um nicht mehr viel. Die Mannschaft befindet sich im gesicherten Mittelfeld der Liga. Ravensburg liegt mit 15 Punkten lediglich einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Trainer Farkas muss nur auf den verletzten Simon Schmiedel verzichten.

Frauen-Kreisliga: SV Tannau II – TSB Ravensburg (So, 13 Uhr) – Die Gastgeberinnen gehören mit dem FC Kluftern zu den Schlusslichtern der Tabelle. Mit 4:14 Punkten und einem Torverhältnis von 95:256 überzeugte der SV weder im Angriff noch in der Abwehr. Ravensburg dagegen steht auf Platz zwei und gewann das Hinspiel mit 45:3.

Männer-Bezirksliga: HC Lauterach – TV Weingarten (Sa, 18 Uhr) – Weingarten muss doppelt punkten, um die Klasse aus eigener Kraft halten zu können, ansonsten ist der TVW auf Schützenhilfe aus Ulm angewiesen, die beim direkten Konkurrenten Langenau antreten.

Kreisliga A: TV Weingarten II – TG Bad Waldsee (So, 13 Uhr) – Die Bad Waldseer um Trainer Edi Mack können sich mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. Die Herren II treten zum Saisonabschluss in Bad Saulgau an (So, 17 Uhr).