TVW-Juniorinnen sind im Meisterschaftsrennen

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten haben das spannende Spitzenspiel in der Baden-Württemberg-Oberliga mit 30:29 (15:15) gewonnen. Damit haben sich die jungen Handballerinnen des TVW als eine von acht Mannschaften für die baden-württembergische Meisterschaft qualifiziert. Das ist laut Trainer Christian Herter einer „der größten Erfolge der letzten Jahren im Jugendhandball im Schussental“.

Die Zuschauer, die trotz der neuen 2G+-Regel den Weg in die Weingartener Großsporthalle fanden, wurden mit einer spannenden Handballpartie belohnt. Zum Abschluss der Hinrunde trafen die bis dato noch ungeschlagene Mannschaften des TV Weingarten und des SV Allensbach aufeinander. Beide Teams hatten sich bereits im Vorfeld für die Endrunde um die baden-württembergische Meisterschaft qualifiziert und konnten ohne Druck in die Partie gehen. Dennoch schenkten sich die Spielerinnen über die gesamten 50 Minuten nichts. Auch die Trainer waren sich einig, dass es ein hochklassiges Handballspiel war.

Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, bei dem um jeden Ball und jedes Tor gekämpft wurde. Dank guter Arbeit in der Defensive erarbeitete sich Weingarten bis zur 16. Minute eine Vier-Tore-Führung. Nach der Auszeit agierten die Gäste aus Allensbach wieder konsequenter. Kurz vor der Halbzeitpause wurden gleich zwei Spielerinnen des TVW für „an sich gewöhnliche Fouls“, wie Herter mitteilte, mit Zwei-Minuten-Strafen belegt. Doch in doppelter Unterzahl verteidigte Weingarten mit großem Engagement und schaffte vorne sogar ein Tor. Trotzdem war die hart erarbeitete Führung dahin, als Allensbach kurz vor der Halbzeit den Ausgleich zum 15:15 erzielte.

Im Angriff zeigten beide Mannschaften schöne Spielzüge, die oft souverän abgeschlossen wurden. Allensbach setzte sich nach der Pause mit drei Toren ab. Eine Auszeit in der 35. Minute nutzten die TVW-Trainer, um auf ein paar Positionen zu rotieren. Eine doppelte Überzahl nutzte Weingarten clever aus und glich das Spiel mit drei schnellen Toren in zwei Minuten wieder aus. Damit wurde eine fulminante Schlussphase eingeläutet. Der TVW ließ im Angriff den Ball gut laufen und legt ein ums andere Mal vor, Allensbach glich immer wieder aus. Nach einer starken Vorarbeit, an der alle Spielerinnen auf dem Feld beteiligt waren, warf Annika Datz eine Minute vor dem Ende das 30:29. Die Abwehr des TVW hielt im Anschluss und der Sieg war gesichert.

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen hat Weingarten die Staffel 1 der Oberliga gewonnen und tritt im neuen Jahr als eine von acht Mannschaften in der Endrunde um die baden-württembergische Meisterschaft an. Der genaue Modus steht noch nicht fest.