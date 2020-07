TVW II geht mit neuem Trainerteam in die Saison

Die Saison 2019/20 bei den Handballerinnen des TV Weingarten II war überwiegend von schwankenden Leistungen geprägt. Oft machten es große Veränderungen im Kader dem Trainergespann Baur/Felcini/Kühl schwer, Konstanz ins Spiel der Landesligareserve zu bringen. Dennoch zeigte die Mannschaft um Kapitänin Rebecca Hilebrand über Phasen hinweg, dass sie nicht umsonst in dieser Liga antrat. Das Ziel war in erster Linie der Klassenerhalt mit Blick auf die obere Tabellenhälfte – letztlich half dem TVW II dabei der Saisonabbruch.

In der Vorbereitung hatten die Weingartenerinnen an ihrer Fitness gearbeitet. Karin Kühl, erfahrenste Spielerin der TVW-Frauen, komplettierte das Trainerteam um Daniel Felcini und Tim Baur. Den ärgerlichen und teils zu deutlichen Niederlagen gegen Absteiger SG Argental II, MTG Wangen II sowie die HSG Friedrichshafen/Fischbach folgte der erste Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten Schemmerhofen und der Erfolg bei der HSG Langenau/Elchingen. Kurz vor der Weihnachtspause wurde zudem die TG Biberach souverän geschlagen. Das neue Jahr startete mit einem Punkt gegen Argental. Die restlichen Spiele wurden allerdings – wenn auch oft knapp und ärgerlich – nicht mehr gewonnen.

Bei TVW war man davon ausgegangen, in den letzten Saisonspielen die für den Klassenerhalt fehlenden zwei Punkte noch zu holen. Wegen der Corona-Krise wurde allerdings die Saison abgebrochen und der TV Weingarten konnte froh sein, dass der Verband auf Absteiger verzichtete. Die zweite Mannschaft des TVW spielt also auch in der Saison 2020/21 in der Bezirksklasse. Bereits vor dem Abbruch der Saison stand fest, dass es eine Veränderung im Trainerteam geben wird. Karin Kühl und Tim Baur können aus zeitlichen Gründen die Mannschaft nicht weiter betreuen. Dafür rückt der langjährige Spieler der ersten Mannschaft und Meistertrainer der zweiten Frauenmannschaft, Stefan Franz, an die Seite von Daniel Felcini.

Seit Mitte Juni bereiten sich die Weingartenerinnen wieder auf die neue Spielzeit vor.