TVW holt die ersten Punkte

Den Fehlstart zu Saisonbeginn in Donzdorf haben die Handballerinnen des TV Weingarten im ersten Heimspiel korrigiert. Gegen den HC Lustenau gewann der Absteiger mit 25:17. Am Ende stand eine Feldspielerin im Weingartener Tor. In der Bezirksklasse gewann der Aufsteiger HCL Vogt sein erstes Heimspiel souverän.

Landesliga: TV Weingarten – HC Lustenau 25:17 (14:8) – Die Weingartenerinnen hatten sich vorgenommen, im ersten Heimspiel Wiedergutmachung zu betreiben. Mit den beiden Rückkehrern Ann-Kathrin Kübler und Amela Celahmetovic hatte Trainer Daniel Kühn mehr Optionen im Rückraum als in Donzdorf. Lustenau versuchte, den TVW mit langen Angriffen aus der Reserve zu locken. Weingarten versuchte dagegen, von Beginn an aufs Tempo zu drücken. Barbara Koch markierte nach einer Viertelstunde mit ihrem bereits dritten Treffer zum 7:3 die erste Vier-Tore-Führung für Weingarten. Der HCL-Trainer war gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. Doch der TVW ließ nicht nach, zeigte vor allem eine deutlich verbesserte Abwehrleistung als noch vor einer Woche und war im Angriff wesentlich torgefährlicher. Bis zur Halbzeit hatte sich Weingarten auf 14:8 abgesetzt.

Nach der Pause zog der TVW schnell auf acht Tore davon – die Partie schien entschieden zu sein. Doch in der Folge haderten die Weingartenerinnen vor allem mit ihrer Chancenauswertung. Lustenau verkürzte noch einmal auf fünf Tore, doch es war am Samstagabend die einzige Schwäche im TVW-Spiel, dass man nicht früher das Spiel entschieden hat. Acht Minuten vor dem Ende gab es noch eine Schrecksekunde beim TVW, als Nicole Spänle zwar einen Strafwurf von Adrienn Bezzeg parierte, sich dabei aber am Auge verletzte. In Carolin Müller musste eine Feldspielerin bis zum Ende ins Weingartener Tor. Müller musste aber nur dreimal hinter sich greifen.

TVW: Spänle; Celahmetovic (6), Kübler (4/3), Schneider (4), Paul (4), B. Koch (4), Obermeier (2), Bauknecht (1), Kühl (1), Mayer, Müller, Hämmerle, Frankenhauser.

Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Ehingen 25:14 (11:6) – Überzeugender Auftritt der Vogter Handballdamen beim Saisonauftakt gegen die TSG Ehingen. Mit 25:14 besiegte der HCL den Tabellendritten der vergangenen Saison. Ein richtig gutes Handballspiel sahen die Zuschauer in der Vogter Halle. Beide Mannschaften versuchten ein hohes Tempo zu gehen. Vogt erstickte viele Gegenstoßaktionen schon im Keim, das druckvolle Angriffsspiel des HCL stellte die TSG immer wieder vor große Probleme. Auch nach der Pause ließ der HCL nicht nach und hatte immer die richtige Antwort parat. So kam es zum unerwartet deutlichen 25:14-Sieg. HCL: Fricker (6/1), Edel (4/4), Heilmann (3), H. Sonntag (3), Störk (3), Merturi (3), Pilz (2), Heymann (1), A. Sonntag, Madlener, Herrmann.