TVW holt auswärts wichtige Punkte

Die Weingartener Handballerinnen sind mit zwei wichtigen Punkten zum Abschluss des Jahres aus Lustenau zurückgekehrt. In einer zwar torarmen Partie, aber vor allem dramatischen Schlussphase hatte der TVW am Ende die besseren Nerven und siegte gegen die Vorarlberger mit 18:17.

Die Weingartenerinnen reisten mit nur acht Feldspielerinnen nach Vorarlberg, waren sich aber vor Abpfiff dennoch der Wichtigkeit dieser Partie gegen den Tabellenletzten durchaus bewusst. Doch der TVW startete äußerst nervös in die Partie. Ann-Kathrin Kübler glich zwar nach zehn Minuten zum 3:3 aus, die Gäste ließen bis dahin aber bereits eine Vielzahl an Großchancen liegen und bekamen dadurch die Partie nicht in ruhigeres Fahrwasser.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Weingartener Abwehr um Maike Hämmerle stand äußerst kompakt, nur die Angriffsmaschine wollte weiterhin nicht richtig in Schwung kommen. Zur Pause lag der TVW mit einem Treffer zurück (8:9). Für den zweiten Durchgang nahm sich der TVW vor, das Hauptaugenmerk weiter auf die Abwehrarbeit zu legen, vor dem gegnerischen Tor aber konsequenter zu agieren.

Doch obwohl die Weingartenerinnen zweimal in Führung gingen, änderte sich am Spiel nur wenig. Die Chancenverwertung des TVW blieb weiterhin weit hinter den eigenen Erwartungen. Daher blieb die Partie hart umkämpft und ausgeglichen. Drei Minuten vor Ende ging der HC Lustenau mit 17:16 in Führung, und als der TVW einen Siebenmeter vergab, geriet der erste Auswärtssieg in Gefahr und die Gäste standen zu diesem Zeitpunkt mit dem Rücken zur Wand.

Die Weingartenerinnen gaben sich aber nicht geschlagen und arbeiteten weiterhin konzentriert in der Abwehr. Amela Celahmetovic brachte den TVW schließlich in Führung. Sie drehte die Partie in den letzten beiden Minuten mit zwei abgefangenen Bällen und mit zwei Toren zum 18:17.

Der TVW überstand die letzten Sekunden erfolgreich und durfte dann zum Jahresabschluss seinen ersten Auswärtssieg feiern. Auch wenn die Weingartenerinnen am Ende nur äußerst knapp gewannen, war der Sieg sicherlich nicht unverdient. „Wir müssen aber im neuen Jahr unbedingt an der Effektivität im Abschluss arbeiten“, meinte TVW-Trainer Daniel Kühn.

Der TVW wird erst nach der Weltmeisterschaft Ende Januar wieder ins Saisongeschehen gegen Ebersbach/Bünzwangen eingreifen.