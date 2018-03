TVW-Handballerinnen haben weiter Personalsorgen

Die Handballfrauen des TV Weingarten treten an diesem Wochenende vor heimischem Publikum zur ungewohnten Sonntagabendzeit (17.30 Uhr) zum einzigen Württembergliga-Derby in der Saison gegen die TG Biberach an. Die Gäste reisen dabei als Favorit in die Welfenstadt.

Obwohl die Damenmannschaft des TVW in den vergangenen Wochen einen klaren Aufwärtstrend verzeichnete und mit zum Teil äußerst dünnem Kader gegen favorisierte Mannschaften lange das Spiel offen gestalten konnte, erlitt man am vergangenen Wochenende einen Rückschlag. Gleich elf verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle musste man verbuchen, die zweite Damenmannschaft spielte parallel, und es blieb Trainer Kühn keine andere Möglichkeit, als das Spiel in Göppingen abzusagen, weil man trotz aller Anstrengungen im Umfeld keine spielfähige Mannschaft zusammenbekam.

Unter der Woche waren die Hoffnungen äußerst groß, dass sich das TVW-Lazarett etwas lichtet, doch eine übertriebene Entspannung der Lage konnte auch hier nicht verzeichnet werden, und am endgültigen Kader wird voraussichtlich bis Sonntagmittag noch gefeilt werden müssen. Die Mannschaft um Nicola Mayer Rosa hat sich aber vorgenommen, nicht zu lamentieren, sondern den Blick nach vorne zu richten und mit dem bestehenden Kader das Bestmögliche herauszuholen.

TG Biberach auf Platz fünf

Die Gäste aus Biberach stehen aktuell auf einem starken fünften Tabellenplatz, konnten lange in der Saison sogar um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden. Dieser Zug ist inzwischen zwar wohl abgefahren, dennoch liegen die Biberacher nur einen Punkt hinter dem dritten Platz. In jedem Falle spielt die Mannschaft von Florian Nowack eine völlig andere Saison als noch im vergangenen Jahr, als man lange Zeit am Tabellenende stand, aber in der Rückrunde dann mit einer Aufholjagd den Abstieg noch verhindern konnte.

Der TVW muss in dieser Partie erst einmal versuchen, die stabile Abwehr der TG zu knacken, denn die Gäste stellen gleich hinter Ligaprimus FA Göppingen 2 die zweitbeste Abwehr. Dies haben sie erst in der vergangenen Woche gegen den SC Lehr wieder unter Beweis gestellt, als man lediglich 13 Treffer zugelassen hatte. Im Hinspiel waren die Welfenstädter mit nahezu vollem Kader ebenso chancenlos und unterlagen dabei deutlich mit 15:31. Somit hat die TG zwar faktisch die klare Favoritenrolle inne, doch der TVW hat sich fest vorgenommen, auch trotz der angeschlagenen Personalsituation im einzigen Derby vor heimischem Publikum den Gästen alles Mögliche entgegenzusetzen.