TVW-Handballer wollen Auswärtsserie fortsetzen

In der Handball-Bezirksklasse spielt der TV Weingarten bei der HSG Langenargen-Tettnang. Der Drittplatzierte vom Bodensee ist nach einem gutem Saisonstart, gefolgt von zwei Niederlagen gegen den SC Vöhringen II und die MTG Wangen III, wieder zurück in der Spur. Die letzten beiden Spiele gewann die HSG souverän. Doch auch Weingartens Handballer sind gut drauf und gewannen zuletzt gegen die HSG Illertal und gegen Bregenz II. Vor allem in der Abwehr überzeugte der TVW dabei.

Handball-Bezirksklasse: HSG Langenargen-Tettnang – TV Weingarten (Sa., 20 Uhr, Sportzentrum Langenargen). – Auch das Angriffsspiel des TVW zeigte sich verbessert und technische Fehler konnten im Vergleich zu den vergangenen Partien reduziert werden. Lediglich an der Chancenverwertung muss laut Mitteilung noch gearbeitet werden. In der durch das spielfreie Wochenende längeren Trainingsvorbereitung wurde daher der Fokus auf die Abschlussqualität aus dem Rückraum und den Außenpositionen gelegt.

Die Kadersituation sieht trotz der Ausfälle von Spielmacher Maximilian Schoch und Rückraumschütze Kevin Kiner gut aus. TVW-Trainer Uwe Bittenbinder kann mit einer vollen Bank nach Langenargen fahren. Entsprechend motiviert sind die Weingartener, auswärts ungeschlagen zu bleiben und die wichtigen zwei Punkte gegen den Tabellennachbarn zu holen, um den Anschluss an die oberen Plätze der Tabelle nicht zu verpassen.