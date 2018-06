TVW-Frauen empfangen die MTG Wangen zum Württembergliga-Derby

Interessante Heimspiele stehen am Wochenende in den verschiedenen Handball-Ligen an.

Frauen Württembergliga: TV Weingarten – MTG Wangen, Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, Großsporthalle Weingarten. Die TVW-Frauen laden zum Derby, zu Gast ist die MTG Wangen, die aktuell mit 23:5 Punkten den zweiten Tabellenplatz belegt und als Favorit der Begegnung gilt. Die Gäste um Trainer Jürgen Frank spielen mit Wolfschlugen und Donzdorf um die Aufstiegsplätze. Wobei Tabellenführer Donzdorf mit fünf Punkten Vorsprung und 26:0 Punkten unangefochten Meisterschaftsfavorit ist. Zu den letzten vier Teams der Tabelle zählt der TVW, der punktgleich mit Zizishausen (6:22 Punkte) und Burlafingen (6:20) die zwei Abstiegsplätze und den Relegationsplatz belegt. Auf dem rettenden zehnten Platz steht Ebersbach mit 7:11 Punkten noch in Schlagdistanz, auch wenn Burlafingen mit einem Spiel weniger vorbeiziehen kann, bleibt der Kampf gegen den Abstieg sehr spannend. Für die Stieger-Damen gilt es daher, zu punkten, egal welcher Gegner auf der Matte steht. Auch wenn das Derby eigene Gesetze hat, so müssen die TVW-Damen über sich hinauswachsen, um den individuell starken und schnellen MTG-Spielerinnen über 60 Minuten die Stirn zu bieten. Je länger dies die Stieger-Damen schaffen und die Konzentration, wie auch den Einsatzwillen aufrechterhalten, um so größer könnten die Außenseiterchancen in der Schlussphase des Spiels sein. Trainer Heino Stieger kann vorrausichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Landesliga: TV Weingarten – TS Göppingen, Samstag, 25. Januar, 20 Uhr. Die Weingartener Herren wollen in ihrem zweiten Heimspiel der Rückrunde möglichst ihren zweiten Sieg einfahren. Nachdem man in der vergangenen Woche chancenlos gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner war, will man nun möglichst wieder in die Erfolgsspur zurück und die Auswärtsschlappe gegen den Tabellenführer aus Laupheim vergessen machen.

Die Gäste aus Göppingen rangieren mit 4:26 Punkten am Tabellenende der Liga, doch hat sich die Turnerschaft noch lange nicht aufgegeben. Die Gäste wollen nochmals alles in die Waagschale werfen, was im ersten Spiel in 2014 auch gelang, als man mit Steinheim den Tabellenzweiten mit 31:25 deutlich auf Distanz halten konnte. Dieser Erfolg gab den Göppingern wieder wichtigen Rückenwind im Kampf um den Klassenerhalt, auch wenn man in der vergangenen Woche gegen die sehr heimstarken Schorndorfer dann das Nachsehen hatte. Mit Florian Rupp verfügen die Göppinger über einen Rückraumspieler, der mit seiner immensen Erfahrung nahezu in jedem Spiel eine zweistellig Torausbeute hat und seine Nebenleute immer wieder in Szene setzen kann. Für die Welfenstäter gilt es, seine Kreise möglichst einzuengen. Im Hinspiel gelang dies dem TVW zwar sehr ordentlich, doch konnte man mit einer insgesamt durchwachsenen Leistung auswärts nur knapp mit 26:25 die Oberhand behalten.

Bezirksliga Bodensee-Donau: TSB Ravensburg – SG Ulm/Wiblingen, Samstag, 20 Uhr. Die erste Garde der Ravensburger Herren hat mit der Mannschaft der SG Ulm/Wiblingen in der Ravensburger Kuppelnauhalle ihren ehemaligen Angstgegner zu Gast. Jedoch konnten sie diese Phase mit dem verdienten 27:19-Hinspielsieg überwinden und den Ulmer zu dieser Zeit die erste Heimniederlage seit über einem Jahr einbringen.

Die Ulmer stehen mit dem Rücken zur Wand, denn trotz einer Partie mehr als die direkten Gegner stehen sie auf dem letzten Tabellenplatz hinter Bregenz und Friedrichshafen. Zuletzt mussten sie außerdem meist deutliche Niederlagen hinnehmen und vermochten es nicht, an die hervorragenden Leistungen des letzten Jahres anzuknüpfen. Der TSB hingegen steht weiterhin in der Spitzengruppe der Bezirksliga, muss aber darauf achten, nicht auch noch die vierte Niederlage in Folge zu kassieren. Entscheidend wird sein, dass die Oberschwaben in der Abwehr wieder auf einen stabilen Mittelblock zurückgreifen können und es dann schaffen, darauf ihr Tempospiel aufzubauen. Die dafür benötigten kräftigen Defensivspieler und haben sie zumindest auf jedenfall im Kader.

Frauen Bezirksliga Bodensee-Donau: TSB Ravensburg – TSG Ailigen, Samstag, 18.15 Uhr, Kuppelnauhalle. Die Aufsteiger aus Ailingen haben bislang drei Partien für sich entscheiden können und stehen mit 6:14 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. Unter anderem gewannen sie auch das Hinspiel gegen die Ravensburgerinnen deutlich mit 21:14. Eine solche Pleite soll den Turmstädterinnen vor heimischem Publikum nicht noch einmal passieren. Wegen gesundheitlicher Probleme ist allerdings noch nicht sicher, ob Trainer Robert Langlois auf alle seine Mädels zurückgreifen kann.

Bezirksliga Frauen: HCL Vogt – SSV Dornbirn/Schoren II, Samstag, 18 Uhr, Allgäutorhalle. Beim Heimspiel gegen die Gäste aus Dornbirn wollen die HCL-Frauen eine Rechnung begleichen, denn das Hinspiel im September setzte es eine ärgerliche Niederlage.

Das Vogter Team will weiter in der Spitzengruppe der Liga mitmischen und ist sich bewusst, dass die Verfolger in Lauerstellung sind. Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer aus Gerhausen muss ein Sieg her, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten und im Kampf um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitzureden.