TVW dominiert die Gaumeisterschaften

Bei den Gaumeisterschaften im Trampolinturnen des Turngaus Oberschwaben kamen 100 Athleten aus sechs Vereinen nach Weingarten. Der stärkste Verein war der TVW, der neunmal Gold, siebenmal Silber und zehnmal Bronze gewann.

In der Jugend D der Gauklasse überzeugte der TV Weingarten. Einen sehr guten Wettkampf zeigte Mara Herter und ließ der Konkurrenz aus dem eigenen Verein keine Chance. Sie holte Gold vor Marie Mayer und Antonia Eyrich. Erstmals in der Gauklasse starteten Lara Eberwein und Ayleen Lang, die punktgleich Fünfte wurden. Kilian Eberwein verpasste die Titelverteidigung, turnte seine Kürübung nicht zu Ende und wurde etwas enttäuscht nur Neunter. Martin Reisch wurde in der Jugend D Zweiter, Ben Wunderer wurde Fünfter. Bei den Mädchen gewann Mailin Mayer, den dritten Platz teilten sich die beiden Weingartenerinnen Lilly Ruppert und Anna Rakowetzki.

Benjamin Eyrich machte in der Jugend C einen guten Eindruck. Nach einem spannenden Vorkampf zeigte er eine starke Übung im Finale und gewann vor seinem Vereinskameraden Lukas Pech. Das Podest komplettierte Max Fischer, ebenfalls vom TVW. Melinda Reisch aus Weingarten holte in dieser Altersklasse Gold, Bronze ging an Finnja Küchler. Nach einer wackeligen Kür wurde Theresa Knisel Vierte. Bei den Jugendturnerinnen B wurde Smilla Rief Zweite vor Annika Perchner, Luca-Marie Reiner wurde Fünfter.

Noah Markgraf und Moritz Mücke duellierten sich in der Jugend A/B. Markgraf gewann letztlich vor Mücke, Dritter wurde in Jacob Spitzmüller ebenfalls ein TVW-Turner. Bei den Damen ging der Titel an Naomi Koidl, knapp vor Bianca Schubert. Yvonne Wagner belegte Rang vier.

In der Aufbauklasse Bambini sicherte sich die achtjährige Johanna Eyrich die Silbermedaille, ihre Vereinskameradin Madina Mayer wurde Dritte. Nach einer wackeligen Pflicht übernahm Caroline Eyrich nicht wie gewohnt die Spitze, turnte zwar noch die beste Kürübung ihrer Altersklasse, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen und wurde Vierte vor Michelle Lang.

Isabell Ermentraut siegte überzeugend in der Altersklasse D. Ihr Vereinskamerad Adam Lechli wurde Dritter. Auch bei den Jugendturner C ging der Titel an den TVW. Leon Lang dominierte die Altersklasse, Dritter wurde Mark Brotzmann.