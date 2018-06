TVW Damen verabschieden sich erhobenen Hauptes

WSG Eningen/Pfullingen – TV Weingarten 35:32 (16:11). Mit einer guten kämpferischen Leistung hielten die TVW-Mädels um Kapitän Steffi Raaf das Spiel beim Tabellenvierten offen.

Die Brändlin-Damen boten den mitgereisten Fans trotz der Niederlage eine gutes Spiel mit viel Herz und Einsatz. Für Nicola Mayer Rosa und Michaela Blech war es ein ganz besonderes Spiel, das vorerst Letzte im TVW-Dress. Mayer-Rosa geht für zwei Jahre ins Ausland und wurde schon im letzten Heimspiel offiziell verabschiedet. Michaela Blech wird ihre sportliche Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

„Der Abgang von Michi und Nici ist ein großer Verlust für uns. Wir wünschen beiden auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg und insbesondere Michi eine schnelle Genesung. Auch wenn Michi Blech als Spielerin ihre Karriere beendet, so wollen wir sie auf jeden Fall bei uns im Team halten, da sie mit ihrer Persönlichkeit das Team in den letzten drei Jahren sehr geprägt hat.“, sagte Teammanager Karim Doghmane.

Die Gastgeberinnen waren am Samstag die favorisierte Mannschaft, der TVW, angetrieben durch eine stark aufspielende Ines Donath, gab nie auf und versuchte immer, den Rückstand aufzuholen. Nun heißt es, beim TVW die vierwöchige Pause zu genießen und sich für die neuen Aufgaben zu stärken. Das Team bleibt bis auf die zwei Abgänge zusammen. Ines Donath hat nach ihrem Comeback in der laufenden Saison die Freude am Handball wiedergefunden und wird dem Team auch in der kommenden Saison erhalten bleiben.

Auch das Trainerteam um Alex Brändlin bleibt nach der Zusage von Teambetreuer Manuel Stang zusammen. „Bezüglich der Teamentwicklung ist klar, dass wir für Nici und Michi auf der Spielmacherposition und am Kreis weitere Alternativen suchen, aber sonst sind wir auf allen Positionen gut besetzt“, sagte Doghmane. Nach der ersten Oberligasaison musste der TVW einiges an Lehrgeld. Jetzt gilt es noch abzuwarten, was sich noch in den oberen Ligen tut und ob es nicht plötzlich doch zu einem Last-Minute Klassenerhalt kommt. „Wir warten ab. Ich denke, die Weichen für die kommende Saison sind unabhängig von der Liga gestellt“, so Trainer Alex Brändlin. TVW: Pfahl, Spänle (Tor), Müller (9/5), Blech (3), Mayer-Rosa, Kalla, Wiest (2), Duttle (6), Zang (4), Koch, Raaf (3), Donath (5), Belz, Hauck.