TV Weingarten wird der Favoritenrolle gerecht

Die Weingartener Handballdamen haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt und gegen das Tabellenschlusslicht TV Rottenburg klar mit 37:24 gewonnen. Durch den ungefährdeten Heimsieg verweilt der TV Weingarten in der Landesliga weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz.

Von Beginn an machten die Weingartenerinnen klar, dass sie gegen den noch punktlosen Tabellenelften unbedingt die Niederlage aus der Vorwoche gegen die HSG Hossingen-Meßstetten wettmachen und im Endspurt der Saison die Zähler 18 und 19 auf der Habenseite nachlegen wollten. Dabei musste Trainer Daniel Kühn neben den Youngstern Miriam Borrmann und Katinka Karolyiauch auf Lena Komarek und Torhüterin Nicole Spänle verzichten.

Der TVW startete in der Folge äußerst konzentriert in die Partie und nach fünf Minuten lagen die Weingartenerinnen bereits mit 4:1 in Front. Der TVW drückte vor allem von Beginn an mächtig auf das Tempo und die gewonnenen Bälle in der Abwehr schlugen zum Teil nur kurze Zeit danach im Tor der Gäste ein. Der TVR bekam in Durchgang eins vor allem das Weingartener Tempospiel über Stephanie Schneider nicht wirklich in den Griff und die Linksaußen konnte in den ersten dreißig Minuten bereits sechs Mal einnetzen. Beim Stand von 15:5 nach 20 Minuten schien das Spiel zugunsten des TVW entschieden zu sein. Auch wenn die Rottenburger sich nicht aufgaben und bis zum Halbzeitpfiff noch auf 16:9 verkürzen konnten, schienen die Welfenstädterinnen in dieser Partie nichts anbrennen zu lassen. Nach der Halbzeitpause baute Priska Zimmermann mit einem Doppelschlag den Vorsprung sogleich weiter aus. Daraufhin folgten nun zwar fünf schwächere Minuten, in denen die Heimmannschaft vor allem auch eine Vielzahl an Chancen unnötig ausließ und die Gäste dadurch nochmals auf 19:14 verkürzen konnten. Doch der TVW ließ sich, angetrieben von Spielmacherin Nicola Mayer-Rosa, nicht weiter beirren und legte mit einem 6:0-Lauf zum 25:14 erneut nach.

Die Welfenstädterinnen setzen dabei in Durchgang zwei alle Spielerinnen ein. Und obwohl sie zum Ende doch einige Chancen noch liegen ließen, erzielten sie mit 37 Treffern die meisten Saisontore in einer Partie. Am Ende stand letztendlich ein ungefährdeter 37:24-Heimsieg zu Buche und alle Feldspieler konnten sich auch in die Torschützenliste eintragen. Nachdem der direkte Verfolger, die HSG Baar, in Argental zwei Zähler liegen gelassen hat, steht der TVW mit 19:13 Punkten alleine auf dem vierten Tabellenplatz und will nach einer einwöchigen Spielpause gegen die HSG Albstadt (21. März, 18 Uhr) nachlegen, um danach möglichst gestärkt in die schwere Endphase der Saison zu gehen.