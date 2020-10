TV Weingarten will Platz eins festigen

Die Bezirksklasse-Handballer des TV Weingarten stehen vor dem ersten Heimspiel der Saison. Am Samstag soll um 20.30 Uhr die Partie gegen die TSG 1847 Leutkirch angeworfen werden. Der TVW will seine Spitzenposition mit einem weiteren Sieg festigen.

Nach den ersten zwei Matches in fremder Halle und 4:0 Punkten will Weingarten in ungewohnter Heimhalle (Talschul-Halle) nachlegen und mit 6:0 Punkten in die kleine Handball-Pause gehen. Leutkirch ist diese Saison mit einem deutlichen Sieg gegen Ulm/Burlafingen und einer knappen Niederlage gegen Langenargen gestartet, weswegen man von einem schwierigen Spiel ausgehen kann. Die Mannschaften kennen sich aus der vergangenen Saison, in der jeder ein Spiel für sich entschieden hat.

Durch die Corona-Situation und die kleine Halle können keine Zuschauer zugelassen werden. Zudem wurden neue Verordnungen diese Woche umgesetzt und der TVW konnte nur mit der halben Mannschaft trainieren.