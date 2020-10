TV Weingarten vor spannender Runde

Für die Frauen des TV Weingarten endet am Sonntag die handballlose Zeit und zugleich auch eine „fast schon rekordverdächtig lange Vorbereitung“, wie der Verein mitteilt. Die Freude, wieder loszulegen, ist dementsprechend riesig. Mit dem Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen am Sonntag um 17.30 Uhr startet eine spannende Runde für die Weingartener. Denn nach dem Aufstieg in die neu gegründete Verbandsliga ist vieles neu.

„Außer der MTG Wangen sind Gegner und Hallen fast gänzlich unbekannt“, berichtet der TVW, der noch an seiner Konstanz arbeiten muss. „Unsere Mannschaft unterliegt noch enormen Schwankungen im Spiel, was sicher auch an der Unerfahrenheit des jungen Teams liegt“, so die Weingartener. Im ersten Spiel sollten die TVW-Handball-Frauen aber bestenfalls einen guten Tag haben. Pfullingen zählt als Württembergliga-Absteiger zum engeren Favoritenkreis und hat auch schon das erste Spiel mit 35:28 bei der SG Ober-/Unterhausen gewonnen. Die Weingartener wollen aber keineswegs vor Ehrfurcht erstarren und ihre Chance suchen. „In den Testspielen waren schon einige gute Ansätze zu sehen. Wir wollen mutig und entschlossen auftreten.“

In der Frauen-Bezirksklasse gastiert die zweite Mannschaft der Weingartener am Samstag um 17.45 Uhr bei der SG Argental II.