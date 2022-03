TV Weingarten verpasst Überraschung nach starker Leistung

Beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Köngen haben die Handballerinnen des TV Weingarten beinahe einen Punkt geholt. Die junge Mannschaft des TVW musste sich in der Verbandsliga aber letztlich mit 20:21 (9:10) geschlagen geben. Am Donnerstag (20.30 Uhr) geht es für Weingarten zum Nachholspiel zur MTG Wangen.

Nur knapp blieb die große Überraschung des Spieltages der Verbandsliga aus. Schon in der Hinrunde hatte der TVW die Partie gegen den Tabellenführer Köngen bis kurz vor Spielende offen halten können. Am Samstag startete Weingarten um die A-Juniorin Teresa Datz gut und führte dank einer starken Abwehrleistung in der sechsten Minute mit 3:1, ehe Köngen besser ins Spiel kam und mit einem 3:0-Lauf binnen zwei Minuten mit 4:3 in Führung ging und diese Führung bis zur 17. Minute auf 8:5 ausbaute. Der TVW steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch mehrere Paraden von Torhüterin Felicitas Bär und Treffern von Johanna Veser und Barbara Koch auf 7:8 – beim Stand von 9:10 ging es in die Pause.

Mit Wiederanpfiff glich Ann-Kathrin Kübler zum 10:10 aus. Bis zum 12:13 blieb Weingarten dran, dann zog Köngen auf 18:14 davon. Weingarten kämpfte stark, doch trotz eines 7:3-Laufes aus TVW-Sicht in den letzten zwölf Minuten verlor der TVW die Partie mit 20:21. Trainer Lars Gmünder freute sich dennoch über die starke Leistung seiner Mannschaft und blickt trotz der knappen Niederlage zuversichtlich auf die anstehenden Nachholspiele. Am Donnerstag (20.30 Uhr) geht es zur MTG Wangen, am Samstag (18 Uhr) empfängt der TVW die SG Burlafingen und Dienstag (20.30 Uhr) geht es zum SC Lehr.

Frauen-Bezirksklasse: HSG Illertal – TSB Ravensburg 20:15 (8:7). – Mit einer Torhüterin und neun Feldspielerinnen ist der TSB Ravensburg zum Spiel bei der HSG Illertal gefahren. Dort zeigten die Lady Rams laut Mitteilung eine solide Leistung, das reichte aber wieder nicht für einen Sieg.

In der ersten Halbzeit zwang die Ravensburger Abwehr um die erfahrene und gut aufgelegte Torhüterin Carmina König den Rückraum der HSG immer wieder zu Fehlwürfen aus der zweiten Reihe. Der Start in die zweite Halbzeit war dann allerdings holprig – Illertal zog mit drei Toren in Folge auf 11:7 davon. Der TSB kämpfte sich auf 10:11 heran, danach war allerdings die Luft raus. Die Lady Rams blieben zehn Minuten lang ohne Treffer und lagen mit 10:17 zurück. Diesen Rückstand konnte der TSB nicht mehr drehen. Das beste Spiel im Trikot des TSB zeigte Michelle Bentien, die trotz kurzer Deckung sieben Tore erzielte.