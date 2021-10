TV Weingarten verliert das Handballderby gegen Wangen

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben das Nachholspiel in der Verbandsliga am Freitagabend beim TV Weingarten gewonnen. Die MTG setzte sich in der Großsporthalle mit 24:19 durch. Das Spiel war zur Halbzeit schon entschieden.

Gerade einmal fünf (!) Treffer ließ Wangen in den ersten 30 Minuten zu. In der Abwehr stand die MTG ganz sicher. Fast zwölf Minuten lang blieb Weingarten ohne Treffer – Wangen zog zwischen der achten und 20. Minute von 4:3 auf 11:3 davon. Die Gäste trafen vor rund 150 Zuschauern in der Weingartener Großsporthalle regelmäßig. Zur Pause hieß es 16:5 für die MTG.

Doch Weingarten gab sich im Derby, das vor wenigen Wochen wegen fehlender Schiedsrichter kurzfristig abgesagt werden musste, nicht auf. In der zweiten Halbzeit war die TVW-Defensive die bessere. Den Rückstand von elf Toren machten die Weingartenerinnen fast wett – in der 53. Minute erzielte Barbara Koch das 18:21. Doch die ehemalige TVW-Spielerin Katrin Aumann und Janika Schwanninger erhöhten auf 23:18, das war die endgültige Entscheidung.