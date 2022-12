TV Weingarten: Verband entscheidet über Aufstieg

Gerade einmal zwei Torhüterinnen und drei Feldspielerinnen hätten den B-Jugendlichen des TV Weingarten in der Württembergliga zur Verfügung gestanden. Kein Grund für den Handballverband (HVW) einer Verlegung des Spiels am vergangenen Freitag noch zuzustimmen. Nach Hoffen und Bangen des TVW bis Freitag noch wenigstens sieben Spielerinnen zusammenzubekommen, hatte man sich sogar mit den Gegnern aus Spaichingen auf einen Ausweichtermin geeinigt.

Der HVW machte für die Absage der Verlegung gleich vier Paragrafen geltend. „Aus juristischer Sicht mag das alles Okay sein, für die Mädels – sowohl vom TVW, als auch aus Spaichingen und sogar für die nun einsam und wohl uneinholbar führenden Göppingerinnen – ist das sportlich gesehen extrem schade. Wir haben am Ende nur Verlierer an der Stelle, allem voran den Jugendhandball selbst“, sagte Trainer Oliver Borrmann.

Angesichts der derzeitigen Lage mit (so Informationen des SWR vom Freitag) 9,5 Millionen an Atemwegsinfekten infizierten Bundesbürgern und teils über 50 Prozent kranken Schülern und Lehrkräften sei es schon bedenklich, im Zweifel auf die Erfüllung von Spielen mit halbkranken Teams zu pochen. Bemerkenswert sei auch die Tatsache, dass es eine Liga höher in der BWOL wohl funktioniere, aus dem gleichen Grund Spiele – auch kurzfristig – zu verlegen. So hat die A-Jugend weiblich am vergangenen Freitag aus dem gleichen Grund ihr Spiel verlegt bekommen.