TV Weingarten unterliegt im ersten Spiel nach Corona-Zwangspause

Das junge Handballteam des TV Weingarten hat die fünfte Saisonniederlage kassiert. In der Frauen-Verbandsliga unterlagen die Oberschwäbinnen am vergangenen Samstag der favorisierten HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf mit 24:27 (12:12). Besucht wurde das Heimspiel des TVW in der Großsporthalle von rund 100 Zuschauern.

Nach zwei trainingsfreien Wochen – nahezu die gesamte Mannschaft hatte Corona – startete Weingarten erst am Mittwoch wieder komplett ins gemeinsame Training und war daher noch nicht in Bestform gegen den favorisierten Gast. Dennoch kam der TVW mit Pina Müller im Tor gut in die Partie: Nach 15 Spielminuten führten die Gastgeberinnen mit 7:4. Infolge einer Auszeit fand der Tabellenvierte aber immer besser ins Spiel. Und die HSG holte auch auf – in einer hart umkämpften und intensiven Begegnung ging es mit 12:12 in die Halbzeitpause.

Die Erfahrung fehlt

Im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause entschied sich der TVW, kräftig zu rotieren. Der Plan ging auch auf, denn in der zweiten Hälfte blieb das Spiel total offen. Zwar gingen die Gäste durch den Treffer von Stefanie Merz in der 31. Minute erstmals in Führung und erhöhten danach sogar auf 14:12, aber Weingarten erarbeitete sich selbst immer wieder einen kleinen Vorsprung: In der 49. Minute traf Johanna Veser zum 21:20. Aber in der Schlussphase lenkten die favorisierten Gäste die Partie auf ihre Seite. Isa Munser setzte den Schlusspunkt zum 27:24-Endstand (60.). „Wir haben erneut mit einer der Topmannschaften der Liga lange mitgehalten, am Ende fehlte unserem jungen Team jedoch noch etwas die Erfahrung, um die Punkte im Schussental zu behalten“, bilanzierte TVW-Coach Lars Gmünder.