TV Weingarten Turnerinnen schnuppern erstmals Ligaluft

Die Turnerinnen des TV Weingartens turnten am Samstag, 19. November, ihren zweiten Kreisligawettkampf in Wangen im Allgäu. In der Mannschaftsaufstellung waren Lisbeth Beurer, Josefine Bogenrieder, Milena Kleyus, Annica Lang, Zoe Armenat, Elena Döbele und Leni von Walter. Die erst zwölf und dreizehn Jahre alten Mädchen sammelten ihre ersten Ligaerfahrungen und kamen am Ende der Staffel auf den vierten Tabellenplatz. Milena Kleyus war zweitbeste Einzelturnerin des gesamten Tuniers. Foto: Janine Krestel