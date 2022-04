TV Weingarten steht vor einer Herkulesaufgabe

Im nächsten Spiel hat der TV Weingarten nichts zu verlieren. Für die TVW-Damen geht es zum formstarken Spitzenreiter der Verbandsliga. Über personelle Probleme klagt unterdessen der Bezirksligist HCL Vogt.

Frauen-Verbandsliga: Die seit fünf Spielen punktlosen Handballerinnen des TV Weingarten stehen vor einer Herkulesaufgabe. Sie gastieren am Samstag um 18 Uhr als klarer Außenseiter beim aktuellen und seit acht Partien ungeschlagenen Spitzenreiter SG Ober-/Unterhausen.

Männer-Bezirksliga: Mit der HSG Langenau/Elchingen II kommt am Samstag ein Meisterschaftsaspirant in die Allgäutorhalle. Gastgeber ist ab 20 Uhr der HCL Vogt, der laut HCL-Coach Ivan Culjak personelle Probleme hat. Beispielsweise fehlt mit Philipp Schäle der „ewige Kreisspieler beim HCL“ wegen einer Knöchelverletzung – und das ausgerechnet bei seinem Abschiedsspiel. „Wir sind aus verschiedenen Gründen wieder mal im Rückraum dünn besetzt und müssen uns mit der Situation arrangieren“, so Culjak.

Frauen-Bezirksklasse: Das punktlose Schlusslicht TSB Ravensburg ist beim Vorletzten HSG Langenau/Elchingen II zu Gast. Das Kellerduell beginnt am Sonntag um 15 Uhr.