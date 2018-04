TV Weingarten steht in der Verbandsliga auf Platz drei

Nach dem zweiten Wettkampftag in der Kunstturn-Verbandsliga liegt der TV Weingarten auf Platz drei. Karolin Köller, Mia Niederberger, Augustine und Emilie Pescheck, Verena Schoch, Viktoria Metzler und Theresa Litz wurden in Ingelfingen in der Tageswertung Vierte.

Am Einstiegsgerät, dem Schwebebalken, lief es für die Weingartener Riege ordentlich, die beste Punktzahl sicherte sich Viktoria Metzler. Mia Niederberger turnte erstmals ein freies Rad. Am Boden kamen die TVW-Turnerinnen auf Rang eins, da sie einmal mehr mit tollen Choreografien und Akrobatikbahnen überzeugten. Verena Schoch sicherte sich die Tageshöchstwertung der gesamten Staffel an diesem Gerät. Theresa Litz zeigte ebenfalls eine schöne Kür.

Die harte, intensive Arbeit der vergangenen Wochen zahlte sich für die Weingartenerinnen am Sprung aus. Mit vier Tzukaharasprüngen, erstmals auch von Augustine Pescheck, blieben die TVW-Turnerinnen nach dem dritten Gerät auf Rang zwei.

Am letzten – und immer noch dem schwächsten – Gerät der Mädels, dem Stufenbarren, kamen die Turnerinnen gut durch ihre Übungen. Als letzte Athletin ging Karolin Köller ans Gerät. Sie wusste, dass sie nun eine perfekte Übung abliefern muss, um ihre Mannschaft im Mittelfeld zu platzieren. Unter Schmerzen aufgrund einer Rückenverletzung biss sie die Zähne zusammen und zeigte eine perfekte Kür. Sie zeigte ihr Kämpferherz. Emilie Pescheck wurde aufgrund ihrer sehr guten Trainingsleistung an allen vier Geräten eingesetzt und erturnte an jedem Gerät wichtige Punkte für die Tabelle.

Nach dem zweiten Wettkampftag belegten die Turnerinnen Rang vier. In der Tabelle befinden sie sich aktuelle auf Platz drei. Weiter geht es am 29. April in Ellhofen. Da bei diesem wichtigen letzten Wettkampf jedoch drei Leistungsträgerinnen (Emilie Peschek, Augustine Pescheck und Mia Niederberger) fehlen werden, wird es sehr schwer für das Weingartener Team, diese Platzierung zu halten.