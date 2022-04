TV Weingarten steckt weiter tief im Abstiegskampf

Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Weingarten haben eine 25:29 (16:13)-Niederlage beim VfL Pfullingen erlitten. Damit steckt der TVW weiter tief im Abstiegskampf.

Weingarten startete unter der Regie von Spielmacherin Ann-Kathrin Kübler gut in die Partie und ging gegen die deutlich erfahreneren Gastgeber mit 2:0 in Führung. In einer engen Partie gelang es dem TVW, nach einem 9:9 in der 18. Minute bis zur Halbzeit mit 16:13 in Führung zu gehen. Mit Wiederanpfiff nahmen die Gastgeberinnen Johanna Borrmann in Manndeckung, der TVW nutzte die Lücken mit der Einwechslung von Miriam Borrmann jedoch gut aus und führte in der 41. Minute noch mit 21:19. Danach drehte Pfullingen das Spiel, während Weingarten viele Chancen vergab und letztlich verlor.