TV Weingarten springt locker ins Finale

Die Trampolinturner des TV Weingarten stehen zum wiederholten Mal im Finale der Bundesliga. Der mehrfache Deutsche Meister gewann am Mittwoch am zweiten Wettkampftag in eigener Halle mit 593,6 Punkten klar gegen den TV Nöttingen (522,5) und sicherte sich vorzeitig sein Finalticket. Auch die Air Eagles Allgäu (593,1) hatten keine Probleme gegen die nur mit Frauen angetretenen Nöttinger.

Nach dem Auftakterfolg in Sulzberg im Allgäu standen die Weingartener schon vor der Heimbegegnung am Mittwoch mit einem Bein im Finale. Der TV Nöttingen hatte in der Großsporthalle letztlich auch überhaupt keine Chance und hatte am Ende mehr als 70 Punkte weniger als die Weingartener. Weil der TVW schon am ersten Wettkampftag gegen die Air Eagles Allgäu gesprungen war und gewonnen hatte, ging es am Mittwoch für beide Favoriten nur um das Duell gegen den TV Nöttingen.

Nach der Pflicht hatte Weingarten 173,6 Punkte auf dem Konto, die Sulzberger kamen auf 173,5 Punkte, der TV Nöttingen nur auf 151,9 Punkte. Die mit Abstand besten vier Springer waren bereits in der Pflicht die beiden Weingartener Fabian Vogel (18,6 Punkte) und Tim-Oliver Gesswein (19,0) sowie die beiden Air-Eagles-Turner Kyrolo Sonn (19,2) und Matthias Pfleiderer (19,1). Alexander Strobel von der TSG Bad Wurzach startete am Mittwoch nur in der Pflicht für die Allgäuer, patzte hier aber und kam so nur auf 12,8 Punkte.

Im ersten Kürdurchgang hatten die Weingartener, angeführt von Vogel (19,0), Gesswein (16,9) und Bianca Schubert (16,7) mit 208,7 Punkten knapp die Nase vorn. Die Air Eagles Allgäu kamen auf 206,9 Punkte, die besten Turner waren wieder Sonn (19,4) und Pfleiderer (18,6). Nöttingens reine Frauenmannschaft hatte große Nachteile bei der sogenannten Time of fly, der Flugzeit. Der TVN kam in der ersten Kür nur auf 183,2 Punkte.

Auch im finalen Durchgang war Nöttingen klar abgeschlagen (187,5 Punkte). Die Sulzberger legten dagegen noch eine kleine Schippe drauf und gewannen diesen Durchgang mit 212,8 Punkten vor dem TVW (211,3). Als letzter Turner zeigte Gesswein die schwierigste Übung des Tages mit einem Schwierigkeitswert von 15,800 Punkten. Bester Einzelturner war Pfleiderer, gefolgt von Vogel, Sonn und Gesswein. Die Air Eagles haben das Finalticket im Gegensatz zu Weingarten noch nicht in der Tasche.