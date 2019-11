TV Weingarten siegt souverän in Rottenburg

Die Weingartener Handballerinnen haben nach einer vierwöchigen Spielpause zwei ungefährdete Punkte gewonnen. Beim TV 1861 Rottenburg siegte der TVW mit 30:20. Für die Vogter Frauen gab es hingegen in der Bezirksliga eine klare – und erwartete – Niederlage.

Frauen-Landesliga: TV 1861 Rottenburg – TV Weingarten 20:30 (12:16). – Erschöpft aber glücklich sind die Weingartener Handballerinnen am Samstag nach einer langen Auswärtsfahrt weit nach Mitternacht mit zwei Punkten im Gepäck aus Rottenburg zurückgekehrt. Der TVW ging mit einer vollbesetzten Bank als Favorit gegen den bis dato noch sieglosen Gastgeber in die Partie. Weingarten startete äußerst konzentriert, nach zwölf Minuten traf Amela Celahmetovic bereits zum 9:3. Der TVW schien die Partie im Griff zu haben. In der Folge schlich sich bei Weingarten aber der eine oder andere Flüchtigkeitsfehler ein. Rottenburg nutzte diese einzige kleine Schwächephase des TVW konsequent aus und verkürzte etwas unerwartet auf 11:13. Bis zur Pause zog der TVW dann wieder etwas an und ging mit einer 16:12-Führung in die Kabine.

Der Fokus im zweiten Durchgang lag darauf, die technischen Fehler einzudämmen und dem Gegner weiter das eigene Spiel aufzudrücken. Weingarten leistete sich auch keine weitere größere Schwächephase mehr, agierte aus einer größtenteils stabilen Abwehr heraus und baute die Führung aus. Der TVW haderte einzig etwas mit der Chancenverwertung, hatte die Partie aber im Griff und spielte auch seine Wechselmöglichkeiten aus. Rottenburg steckte nicht auf, brachte den TVW aber nicht mehr ins Wanken. Beim Stand von 24:17 in der 45. Minute schien die Partie endgültig entschieden zu sein. So war es auch – Weingarten baute seine Führung noch auf 30:20 aus, feierte den dritten Sieg in Folge und hat nun erstmals ein positives Punkteverhältnis (6:4).

TVW: Pfahl, Spänle; Bauknecht (6), Celahmetovic (4), Schneider (4), Zimmermann (4), Kübler (3), Meier (3/1), Koch (3), Borrmann (2), Karolyi (1), Mayer-Rosa, Hämmerle, Jassniger.

Frauen-Bezirksliga: HC Lustenau – HCL Vogt 24:14 (10:6). – Ziemlich ersatzgeschwächt und mit großem Respekt fuhr Vogt nach Vorarlberg zum Landesligaabsteiger und klaren Favoriten HC Lustenau. Die Devise beim HCL war, dass alle Einsatzzeiten bekommen und dass Schlimmeres verhindert werden sollte. Es gab zwar auch gleich das 1:0 für Lustenau, doch dann fand der HCL besser ins Spiel und verteidigte aggressiv. Allerdings versäumte es Vogt, daraus Kapital zu schlagen, was zum einen an der guten Torhüterin und zum anderen am ungeliebten Harz lag. Auf beiden Seiten wurden viele Bälle weggeworfen und klarste Torchancen nicht genutzt. Selbst mit Siebenmetern konnte Vogt nicht wirklich etwas anfangen – nur vier von acht wurden verwandelt. Nach der Pause erwischte Lustenau den besseren Start und erzielte fünf Tore in Folge zum 15:6, was die Endscheidung war. Zwar gestaltete Vogt die letzten 20 Minuten wieder ausgeglichen, doch die Partie war entschieden und endete deutlich mit 24:14.

HCL: Fricker (7/3), Rosenträger (2), Waizenegger (1), Sonntag (1/1), Pilz (1), Merturi (1), Heilmann (1), Steinhauser, Klein, Wellmann, Braun, Lein.