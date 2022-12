TV Weingarten schießt Vöhringen II aus der Halle

Der TV Weingarten überwintert in der Handball-Bezirksklasse als Tabellenführer. Im letzten Spiel des Jahres 2022 gelang der Mannschaft aus dem Schussental am vergangenen Samstagabend ein deutlicher 39:26 (20:11)-Sieg gegen Abstiegskandidat SC Vöhringen II.

Es war von Anfang an eine klare Sache. Die Gastgeber starteten vor rund 40 Zuschauern in der Großsporthalle blendend in die Partie. Maximilian Schoch (1., 2.) und Niklas Zülke (4.) stellten früh auf 3:0. Vöhringen zeigte eine gute Reaktion und verkürzte bis zur siebten Minute auf 3:4. Doch danach waren die Gäste absolut chancenlos. Schon zur Halbzeit war das Spiel vorentschieden: Beim Stand von 20:11 wechselten die Mannschaften die Seiten.

Maximilian Schoch trifft zwölfmal

Weingarten machte weiter, wollte weitere Tore erzielen. Und das gelang dem Spitzenreiter auch. Insbesondere Maximilian Schoch war an diesem Tag kaum zu stoppen. Er markierte insgesamt zwölf Treffer – kein Spieler traf am Samstag häufiger. In der 57. Minute sorgte Schoch für den 39:26-Endstand.

Nach dieser Hinrunde mit zehn Siegen und nur einer Niederlage darf sich der TV Weingarten im neuen Jahr durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. Die Trennung von Trainer Uwe Bittenbinder nach nur zwei Spieltagen hatte keinen negativen Einfluss. Unter dem nachfolgenden Trainerduo Jens Kühl und Stefan Glatzer gab der TVW noch keinen einzigen Punkt ab. Nach dem Jahreswechsel geht es mit dem Heimspiel gegen die TSG Leutkirch weiter (Samstag, 14. Januar, 20.15 Uhr).