TV Weingarten mit drei Teams in Ailingen

Für die Weingartener Handballer steht an diesem Wochenende ein kleiner Höhepunkt in ihrer schweißtreibenden Vorbereitung an – steht doch das gern besuchte Turnier in Ailingen an. Hierbei wird der TVW, wie er selbst mitteilt, eine Frauen- und zwei Männermannschaften ins Rennen schicken.

Nachdem die aktiven Teams des TVW in den letzten Wochen zum Teil äußerst harte Trainingseinheiten bei extremen Temperaturen verlebt haben, freut man sich nun auf das anstehende Turnier bei der TSG Ailingen und einer verdienten Abwechslung. Für die meisten TVW’ler ist dieses Rasenturnier, bei dem natürlich auch der Spaß im Vordergrund steht, bereits seit einigen Jahren gewohnter Bestandteil der Vorbereitung.

Die Frauenmannschaft war in ihrem letzten Testspiel gegen den Württembergligist TG Biberach zwar am Ende verdient unterlegen, rief aber trotz neuformiertem Kader eine mehr als ordentliche Leistung in Summe ab.

Die Männermannschaften testeten zuletzt unter anderem gegen Mettenberg und Langenargen, konnten dabei jeweils Siege einfahren und sehen sich auf einem guten Weg für die kommende Runde.

Beim Turnier in Ailingen an diesem Wochenende werden bei den Herren 19, bei den Damen 14 Mannschaften an den Start gehen. Zuletzt gewannen die Frauen des TV Weingarten vor zwei Jahren gegen die SG Argental das Finale.

Gespannt sind die Verantwortlkichen des TVW aber auch, was das sogenannte „TVW-Retired Team 2.0“ schafft. Im Vorjahr konnte es sich mit Platz vier doch mehr als beachtlich aus der Affäre ziehen. In diesem Team werden sich weitestgehend ehemalige- und passive Spieler des TVW mal wieder zusammenfinden, die zwar größtenteil keine schweißtreibende Vorbereitung in den Knochen haben, sich aber mental äußerst detailliert auf die anstehenden Aufgaben vorbereiteten und ebenso nochmals an ihrem Kader im Vergleich zum Vorjahr gefeilt haben.