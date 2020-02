TV Weingarten klettert auf Platz drei

Nach einer dreiwöchigen Pause haben sich die Handballerinnen des TV Weingarten mit einem wichtigen Auswärtssieg zurückgemeldet. Bei der Spvgg Mössingen gewann der TVW mit 32:30 (19:13) und beendete damit seinen kleinen Negativlauf.

Nach den zwei Niederlagen zu Beginn der Rückrunde standen die Weingartenerinnen etwas unter Druck. Dazu ließ Mössingen zuletzt mit starken Ergebnissen aufhorchen – die TVW-Spielerinnen waren also gewarnt. Neben Barbara Koch, Katinka Karolyi und Maike Hämmerle fiel auch noch Torhüterin Jeannette Pfahl aus, der TVW hatte damit in Nicole Spänle nur eine etatmäßige Torhüterin, die aber auch noch angeschlagen war. Dazu fehlte dann auch noch ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter der Gastgeber sprang ein.

TVW-Trainer Daniel Kühn wollte, dass seine Mannschaft von Beginn an Präsenz zeigt. Und das klappte: nach gut fünf Minuten traf Sarah Bauknecht per Siebenmeter zum 5:1, das Mössinger Trainergespann nahm bereits frühzeitig eine Auszeit. Die zeigte zunächst aber keine Wirkung, Ann-Kathrin Kübler erhöhte in der 15. Minute mit einem Doppelschlag auf 10:4. Mössingen kam kurzzeitig auf drei Tore heran, doch offensiv ließen die Weingartenerinnen kaum Chancen aus und führten zur Pause mit 19:13.

Das Spiel drohte zu kippen

Nach Wiederanpfiff brachte Amela Celahmetovic (mit zehn Treffern beste Werferin) dem TVW die erste Führung von sieben Toren. Doch in der Folge schlichen sich nun ein paar leichte Fehler im Spielaufbau ein und die Quote vor dem Gehäuse der Gastgeber flachte etwas ab. So konnten die Mössingerinnen über ihr Tempospiel völlig unerwartet mit einem Zwischenspurt auf 21:23 verkürzen. Das Spiel drohte zu kippen, doch Weingarten war die abgezocktere Mannschaft und hatte in Spänle zudem in den entscheidenden Phasen einen starken Rückhalt.

Die Weingartenerinnen zogen wieder auf fünf Tore davon (28:23), wovon sich der Gastgeber nicht mehr so richtig erholte. Mössingen kämpften bis zum Schlusspfiff aufopferungsvoll, ließ sich auch nicht gänzlich abschütteln, doch der TVW brachte am Ende mit 32:30 den Vorsprung über die Zeit und verbuchte einen wichtigen und aus Sicht von Kühn auch verdienten Auswärtssieg. Durch diesen Erfolg kletterte der TVW erstmals in dieser Saison auf den dritten Tabellenplatz. Diese Platzierung ist aber aktuell nichts mehr als eine Momentaufnahme, denn vier Mannschaften liegen von Platz drei bis sechs nahezu gleichauf.

„Daher ist es für uns immens wichtig, uns unter der Woche erneut akribisch auf das nächste schwere Duell gegen die HSG Langenau/Elchingen vorzubereiten“, sagt TVW-Trainer Kühn. Langenau/Elchingen ist mit 15:13 Punkten Sechster und hat nur zwei Minuspunkte mehr als Weingarten.