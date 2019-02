TV Weingarten ist auswärts ohne Chance

Die Handballerinnen des TV Weingarten sind in der Landesliga auf Platz zehn zurückgefallen. Beim neuen Tabellenvierten TB Neuffen verlor der TVW klar mit 20:30 (9:18). Den Schwung vom Ende des vergangenen Jahres haben die Weingartenerinnen nicht mit ins neue Jahr nehmen können.

Frauen-Landesliga: SG Herbrechtingen-Bolheim – TV Weingarten 30:20 (18:9) – Nach der schnellen Führung der SG durch einen Siebenmeter von Mona Gerstmayr nach einer Minute glich Sarah Bauknecht wiederum eine Minute später zum 1:1 aus. Doch ab da lief Weingarten einem Rückstand hinterher. Und zwar zunächst einem deutlichen. In der zehnten Minute erzielte Ann-Cathrin Oberling die 7:2-Führung für Herbrechtingen-Bolheim. Zehn Minuten später stand es 12:6. Der TVW schaffte zwar zwei Tore in Folge durch Bauknecht, doch bis zur Pause zogen die Gastgeberinnen auf neun Tore davon (18:9).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Rückstand zweistellig. Beim Stand von 10:21 musste sogar ein Debakel befürchtet werden. Die Weingartenerinnen kämpften sich jedoch durch Treffer von Stephanie Schneider, Ann-Kathrin Kübler und Bauknecht auf 14:21 heran. Näher als auf sechs Tore (18:24 durch Lea Frankenhauser in der 48. Minute) kam der ersatzgeschwächte TVW, der nur acht Feldspielerinnen hatte, aber nicht heran.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg II – HCL Vogt II 20:19 (6:10) – In den letzten Sekunden hat Ravensburg das Spiel noch gedreht und den Derbysieg gegen Vogt gefeiert. Das junge Team des HCL wollte die deutliche Niederlage gegen die erste Mannschaft des TSB durch einen Sieg gegen Ravensburg II wettmachen. Mit voller Bank und jeder Menge Selbstbewusstsein kamen die Gäste nach Ravensburg.

Und Vogt startete furios. Immer wieder kam die Mannschaft von Trainerin Sandra Riedesser zu leichten Toren und führte schnell mit 9:0. Erst in der 17. Minute gelang Daniela Schirmer der erste Treffer für Ravensburg. Die Unsicherheiten aufseiten der Lady Rams blieben jedoch augenscheinlich. Viele Chancen wurden vergeben. Immerhin stand die Abwehr um Annika Rodewald nun sicher. Als Vogt ein wenig durchwechselte, holte der TSB auf und lag zur Pause nur mit vier Treffern zurück (6:10).

In der zweiten Halbzeit fühlte sich Vogt dennoch schon ein bisschen wie der Sieger. Doch die Lady Rams konnten sich auf Daniela Schirmer und Saskia Fimpel verlassen. Während sämtliche Strafwürfe von Fimpel verwandelt wurden, scheiterten die Vogterinnen wiederholt an TSB-Torhüterin Carmina König. In der 53. Minute glich Ravensburg erstmals aus. In Unterzahl geriet der TSB aber wieder in Rückstand (16:19). Vogt schien sich nun sicher zu sein, die Partie nicht mehr zu verlieren. In der 58. Minute verkürzte Schirmer auf 17:19, in der 59. Minute glich Fimpel zum 19:19 aus und machte kurz vor Schluss mit ihrem neunten Treffer den Sieg für Ravensburg perfekt.

TSB: König, Schutz; Zappe, Hack, Probst, Schirmer (8), Rodewald (2), Maidel (1), Lellig, Fimpel (9/4), Bätzing, Siegel.

Männer-Kreisliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – TG Bad Waldsee 32:28 (18:14) – Nach dem Punktgewinn gegen Lustenau hätten sich die Handballer der TG Bad Waldsee mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten HSG Friedrichshafen-Fischbach II von den Relegationsplätzen absetzen können. Doch die Gastgeber wehrten sich erfolgreich und gewannen mit 32:28. Die erste Viertelstunde gestaltete sich offen. Dann erspielte sich die HSG aber die Führung und verteidigte diese das restliche Spiel über. Die TG hatte zwar immer wieder den Ausgleich auf der Hand, in den entscheidenden Situationen setzte sich die HSG aber immer ein bisschen ab. Durch die Niederlage wurden die Ambitionen der Waldseer, sich ins Mittelfeld der Tabelle abzusetzen, jäh gebremst.

TG: Gapp, Bohnert (4), Weiler (1), Schmid (3), Hallanzy, Goletz, Janke (2), Hebeisen (3), Gründler, Nolte (2), Deinet (1), Rettich 11/4), Schröder (1).