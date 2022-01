TV Weingarten holt wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga haben die Handballerinnen des TV Weingarten zwei wichtige Punkte geholt. Die laut TVW-Trainer Lars Gmünder jüngste Mannschaft der Verbandsliga um die siebenfache Torschützin und A-Juniorin Miriam Borrmann siegte bei der SG Burlafingen/Ulm mit 28:24 (15:11).

In einer hart umkämpften Partie gelang Hannah Khater das 1:0, die Gastgeberinnen trafen jedoch postwendend zum 1:1-Ausgleich. Bis zur 16. Minute konnte sich kein Team in einer intensiv geführten Partie absetzen. Beide Mannschaften taten sich in der Offensive schwer, es stand nur 5:5. Dann erzielte Miriam Borrmann das 6:5 – zudem erhielt Burlafingen/Ulm eine Zeitstrafe.

Der Tabellenvorletze aus Burlafingen erzielte zwar den Anschlusstreffer zum 6:7, doch dann zog der TVW aus einer erneut sehr gut stehenden Defensive mit einem 5:0-Lauf auf 12:6 davon. Zwischenzeitlich betrug der Weingartener Vorsprung in der ersten Halbzeit sogar sieben Tore (14:7, 27. Minute). Eine Zeitstrafe gegen den TVW nutzten die Gastgeberinnen aber aus und verkürzten zur Halbzeit auf 11:15.

Mit Wiederanpfiff setzte sich Weingarten nach dem Anschlusstreffer Ulms zum 12:15 erneut mit zwei Toren von Lena Haberbosch und Linksaußen Stephanie Schneider auf sechs Tore ab (18:12, 37. Minute). Diesen Vorsprung hielt Weingarten bis zum 21:15 in der 43. Minute. Eine Auszeit von Burlafingen sowie eine Zeitstrafe gegen Haberbosch brachte die junge TVW-Mannschaft jedoch aus dem Tritt. Die Partie drohte nach drei Treffern in Folge von Burlafingen zu kippen (18:21).

Der TVW konnte sich nach Toren von Lena Haberbosch, Miriam Borrmann und der ebenfalls siebenfachen Torschützin Stephanie Schneider, die laut Trainer Gmünder einen Sahnetag erwischte und jeden ihrer Würfe traf, wieder auf 24:19 absetzen (50.). Eine weitere Zeitstrafe gegen den TVW nutzten die erfahreneren Gastgeberinnen aber erneut aus und verkürzten auf 23:25 (52.).

In einer äußerst intensiv geführten Partie mit zahlreichen Zeitstrafen vergab Burlafingen/Ulm in der 56. Minute die Möglichkeit, per Siebenmeter auf ein Tor zu verkürzen. Schneider erzielte im Gegenzug das 26:23 – Hilebrand sowie nochmals Schneider machten mit zwei weiteren Treffern den Sack zu.

Weingarten setzte sich mit diesem wichtigen Sieg im Tabellenmittelfeld fest und empfängt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Großsporthalle) den Tabellenletzten TSV Zizishausen. Der TSV holte am Sonntag gegen den SC Lehr die ersten beiden Punkte der Saison.