TV Weingarten greift nach der Zwangspause wieder ein

In der Verbandsliga haben die Handballerinnen des TV Weingarten am 22. Januar bei der SG Burlafingen/Ulm mit 28:24 gewonnen. Seither waren die TVW-Spielerinnen aber zum Zuschauen verdammt. Laut Trainer Lars Gmünder hatte sich fast das gesamte Team mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag (18 Uhr, Großsporthalle) dürfen die Weingartenerinnen aber wieder ran – der Tabellensechste empfängt den Tabellenvierten HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf.

Nach zwei trainingsfreien Wochen startete der TVW erst am Mittwoch wieder komplett ins gemeinsame Training und ist daher noch nicht in Bestform gegen den favorisierten Gast. Ein Pluspunkt des TVW ist laut Trainer Gmünder der breite Kader. Klar sind für Weingarten mittlerweile zwei Nachholspiele: Gegen den TSV Zizishausen spielt der TVW am Sonntag, 10. April, bei der MTG Wangen am Donnerstag, 24. März.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Sa., 20.15 Uhr, Kuppelnauhalle). – Die Ravensburgerinnen versuchen sich als Tabellenletzter an einer Überraschung gegen den Tabellenführer. Ziel ist laut Mitteilung zunächst einmal, die HSG-Spielerinnen nicht ins Rollen kommen zu lassen. Was sonst passieren kann, zeigte das Hinspiel. Das endete aus Sicht des TSB mit 18:43. Zuletzt zeigten die Lady Rams eine klare Leistungssteigerung. Die Vorgabe des Trainers Hermann-Josef Altwicker ist, möglichst weniger als 30 Gegentore zu kassieren und somit auch ein wenig Selbstvertrauen mit in die wichtige Partie gegen die HSG Langenau/Elchingen II am Samstag, 19. Februar, zu nehmen.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – TG Biberach II (Sa., 15.45 Uhr, Großsporthalle); SC Lehr II – TV Weingarten II (So., 14.30 Uhr). – Doppelt im Einsatz sind die Weingartenerinnen – sie spielen am Samstag gegen Biberach und einen Tag später beim SC Lehr II. Das Hinspiel in Biberach hatte der TVW mit 24:35 verloren, gegen Lehr gab es einen 23:9-Erfolg.