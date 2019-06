TV Weingarten gelingt die Sensation

Obwohl der TV Weingarten nur mit acht Spielerinnen zum Qualifikationsturnier nach Kenzingen gefahren ist, hat der Außenseiter die große Überraschung geschafft. Dank der Siege gegen die HSG Freiburg und den Nachwuchs von Frisch Auf Göppingen haben sich die B-Juniorinnen des TVW für die Baden-Württemberg-Oberliga im Handball qualifiziert. Der Einzug in die BWOL ist der größte Erfolg einer Jugendmannschaft in der Vereinsgeschichte des TVW.

TV Weingarten – TSG Ketsch 14:19 (9:8); TVW – HSG Freiburg 14:10 (6:8); TVW – FA Göppingen 19:13 (8:7) – Belächelt wurden die acht Spielerinnen des TVW beim Eintreffen. Doch nach 20 gespielten Minuten hatte sich Weingarten den Respekt der Anwesenden mit einer überraschenden Halbzeitführung gegen den turmhohen Favoriten aus Ketsch verdient. Der Nachwuchs des Erstligaaufsteigers war sichtlich unzufrieden. Der TVW fand mit beweglichem Angriffsspiel immer wieder Lücken in der Abwehr und war von allen Positionen gefährlich. In der Defensive überzeugte Weingarten durch Disziplin und Einsatz. Die überragende Spielerin der Ketscher, Marlene Hermann, machte mit ihrer Klasse und neun Treffern dann aber doch den Unterschied aus.

Nur zwei Zeitstrafen

Im zweiten Spiel in der inzwischen tropisch warmen Halle traf der TVW auf den Zweitliganachwuchs aus Freiburg. Auch hier dominierte Weingarten das Geschehen mit einer exzellenten Abwehrarbeit, ließ aber in Durchgang eins eine Unmenge an Chancen liegen. In den zweiten 20 Minuten ließ Weingarten nur zwei Gegentore zu. Freiburg resignierte, die konditionsstarken Weingartenerinnen drückten noch mal aufs Tempo und gewannen mit 14:10. Gegen den letztjährigen BWOL-Club Göppingen hätte sich Weingarten sogar eine Niederlage mit sechs Toren leisten können, ohne Platz drei zu verlieren. Es gab jedoch einen weiteren starken Auftritt und einen 19:13-Sieg.

Weingarten stellte in Kenzingen die beste Defensive und kassierte lediglich zwei Zeitstrafen im gesamten Turnier. Überragender Rückhalt war Torhüterin Selina Grimm, die sich durch spektakuläre Paraden die Anerkennung von Gegnern und Schiedsrichtern verdient hatte. Ein klarer Vorteil für Weingarten war laut Trainer Oliver Borrmann auch die körperliche Verfassung seiner Spielerinnen.

Als krasser Außenseiter befindet sich der TVW in der Oberliga 2019/20 in diesem Starterfeld: TuS Metzingen, SG BBM Bietigheim, SG Kappelwindeck/Steinbach, TV Nellingen, TSG Ketsch, HSG Freiburg, Hbi Weilimdorf/Feuerbach, TuS Oberhausen, HSG Böblingen/Sindelfingen.