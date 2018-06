TV Weingarten dominiert das Gaufinale

Die Kunstturnerinnen des TV Weingarten haben beim Gaufinale in Wangen bei den Pflichtstufen alle Altersstufen dominiert. In allen vier Jugendaltersklassen wurde der TVW Mannschaftsmeister des Turngaus Oberschwaben. Dazu kamen die Einzelsiege von Clarissa Metzler (D10), Elisa Rieder (D11), Emilie Pescheck (D12) und Dilara Reitenbach (D13). Silber gab es für Antonia Schlude (E8), Eva Siegel (E9) und Mia Niederberger (D10), Bronze für Augustine Pescheck (D10), Theresa Litz (D11) und Karolin Köller (offene Klasse ab 12 Jahren). Der TVW holte außerdem die meisten Qualifikationsplätze des Turngaus für die Regionalfinals in Laichingen (Einzel) und Schömbuch (Mannschaft).

Neben den Medaillengewinnerinnen qualifizierte sich auch Angelina Preuss (E 9) für das Regionalfinale. Als Fünfte fehlten ihr 0,10 Punkte zu einem Podestplatz. In der D 10 gab es mit 49 Turnerinnen das größte Teilnehmerfeld. Alle Podestplätze gingen nach Weingarten. Auch Luise Traudt erreichte mit guten Leistungen und Platz sechs die Qualifikation für das Finale in Laichingen. In der D 11 holte sich Elisa Rieder mit dem höchsten Sprung vor dem TSB Ravensburg die Goldmedaille. Giovanna Krombein verpasste durch einen schwächeren Sprung als Siebte die Finalqualifikation. Auch in der C12 verbuchte der TV Weingarten die Goldmedaille. Emilie Pescheck turnte an allen Geräten die Höchstwertung. In der C 13 zeigte Dilara Reitenbach die höchste Stufenbarrenübung. Theresa gewann hier Bronze, Wibke Eisele qualifizierte sich als Vierte fürs Finale.

In der offenen Klasse ab 12 Jahren starteten 29 Turnerinnen. In dieser Konkurrenz war der TVW mit Karolin Köllers Vizemeistertitel ebenfalls vorne mit dabei. Viktoria Metzler kam mit der höchsten Stufenbarrenwertung auf Platz sechs und holte ebenfalls ein Ticket für Laichingen.

In den Mannschaftswertungen war der TV Weingarten beim Gaufinale in Wangen in keiner Altersstufe zu schlagen. Die Nachwuchsturnerinnen holten in allen vier Altersklassen die Goldmedaille und gewannen jeweils überlegen die Gaumeisterschaft.