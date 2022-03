TV Weingarten dominiert das Gaufinale

Nach mehr als zwei Jahren Wettkampfpause durch die Corona-Krise sind die Nachwuchsturnerinnen des TV Weingarten froh gewesen, endlich wieder bei einem Wettkampf starten zu dürfen. Beim Qualifikationswettkampf für das Bezirksfinale am 21. Mai in Bingen zeigte der Nachwuchs des TVW auch gleich wieder starke Leistungen.

Die sechs besten Turnerinnen je Altersklasse haben es weiter geschafft. In der E-Jugend (acht Jahre) qualifizierten sich vom TVW Greta Obert als Dritte und Alice Vigneri als Fünfte für das Bezirksfinale. In der E9 gewann Selina Krestel den Titel, Jule Wellhäuser belegte Rang drei.

In der D-Jugend (zehn Jahre) gingen alle Podestplätze nach Weingarten. Slavna Malsam gewann mit einem Zehntelpunkt Vorsprung vor Zoey Geng, Bronze ging an Eliz Salcan. Hannah Sonntag landete auf Rang vier. In der D11 holte sich Emilia Förch Bronze, Elira Paparizi belegte Rang fünf. In der Altersklasse C12 ging Gold an die Weingartenerin Milena Kleyus, gefolgt von Chiara Vigneri. Rang vier ging an Zoe Armenat, Fünfte wurde Lisbeth Beurer, die dreimal vom Schwebebalken musste. In der C13 sicherte sich Josefine Bogenrieder die Goldmedaille. Platz vier ging an Elena Döbele. Alle TVW-Mannschaften der E-, D-, und C-Jugend haben den Mannschaftswettkampf gewonnen.