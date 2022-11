TV Weingarten belohnt sich nach starker Halbzeit nicht

Mit kurzfristiger Unterstützung der A-Juniorinnen Selina Koltan und Nike Meichle sind die Handballerinnen des TV Weingarten in der Verbandsliga zur HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf gefahren. Dort zeigte der TVW eine starke erste Halbzeit, verlor am Ende aber doch klar mit 23:31 (12:10).

Bis zum 6:6 in der zwölften Minute gab es einen offenen Schlagabtausch, ehe Weingarten mit einer ganz starken Abwehrleistung um eine erneut hervorragend haltende Pauline Heidt im Tor zwölf Minuten ohne Gegentor blieb. In dieser starken Phase zog Weingarten bis zur 23. Minute auf 11:6 davon. Weingarten überzeugte im Angriff spielerisch, kam über das Tempospiel zu sehr guten Möglichkeiten, vergab allerdings zwei Siebenmeter. Die Gastgeberinnen kamen auf 9:11 heran, weil der TVW erneut freie Würfe und einen weiteren Siebenmeter vergab. Dennoch führte Weingarten nach dem Treffer von Meichle zur Pause mit 12:10. „Wenn überhaupt, mussten wir nur unsere Chancenverwertung verbessern“, meinte Trainer Lars Gmünder zur starken Halbzeit.

Mit Wiederanpfiff agierten die Gastgeberinnen mit einer äußerst offensiven Deckung und glichen in Überzahl schnell zum 12:12 aus. Jennifer Baumgart und die sechsfache Torschützin Johanna Veser brachten den TVW wieder mit 14:12 in Führung, ehe die HSG zum 14:14 zurückschlug. In einer temporeichen Partie sorgte Veser für das 15:14 – das war jedoch die letzte Führung in diesem Spiel. Die Gastgeberinnen richteten die Abwehr nun noch offensiver aus und nutzten Ballverluste des TVW zu schnellen Kontern. Mit vier Treffern in Folge drehte die HSG das Spiel zum 18:15 (39.), Gmünder reagierte mit einer Auszeit.

Doch aus einer Überzahl konnte Weingarten kein Kapital schlagen, stattdessen erhöhte die HSG in Unterzahl auf 20:16. Mit zunehmender Spieldauer machte sich nun die fehlende Breite des TVW-Kaders bemerkbar. „Unsere Kräfte schwanden zusehends, die Gäste mit einer vollen Bank hielten das Tempo hoch“, meinte Gmünder. Die Folge waren viele Tore nach Gegenstößen – das hatte Weingarten in der ersten Halbzeit noch gut im Griff. Nach der starken ersten Hälfte war das 23:31 für Gmünder „viel zu deutlich“. Der Trainer will die „vielen positiven Eindrücke“ gegen den Tabellenführer aber mit ins wichtige Heimspiel am Samstag (18 Uhr/Großsporthalle) gegen den Tabellenletzten HSG Ebersbach-Bünzwangen nehmen. Mit einem Heimsieg würde der TVW einen Riesenschritt zum Klassenerhalt machen. „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel“, sagt Gmünder.