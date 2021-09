Turnverein Weingarten mit neuer Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

die Vorstandschaft des TV Weingarten wurde am 29. Juli von ihren Mitgliedern für zwei Jahre neu gewählt. Nach 20 Jahren der Vereinsführung als Erster Vorsitzender gab Rolf Wilhelm die Leitung des Vereins an seine bisherige Zweite Vorsitzende Waltraud Rosenfelder ab, bleibt dem Verein aber weiterhin in neuer Funktion als Kassier treu. Als Zweiter Vorsitzender rückte Jochen Kucera, Leiter der Kindersportschule, nach. Alle weiteren Positionen blieben nahezu unverändert, sodass die neue Vorstandschaft den Verein gut gerüstet in die nächsten zwei Jahre führen können wird.

Zur Verabschiedung von Rolf Wilhelm im Welfensaal des Parkhotels Best Western gab sich auch Oberbürgermeister Markus Ewald die Ehre und fand viele lobende und wertschätzende Worte für das überwältigende Engagement des Trägers der Bürgermedaille der Stadt Weingarten: „Seit 56 Jahren Mitglied im TV Weingarten übernahm Rolf Wilhelm mit großem Erfolg das Kunstturntraining, initiierte die Kinder- und Jugendsportschule und organisierte in leitender Position die landesweit gern besuchte Nordic Walkathon-Veranstaltung. Schon während seiner Zeit als Rektor der Talschule und Geschäftsführender Rektor der Stadt Weingarten leitete er auch den Sportverband Weingarten und koordinierte in unzähligen Sitzungen das Sporttreiben der Vereine in Weingarten.“

Die Stadt Weingarten und der TV Weingarten bedankten sich bei Herrn Wilhelm mit einem wunderschönen Geschenkkorb, gefüllt mit allerlei Leckereien. Darüber hinaus überreichte ihm seine Nachfolgerin Waltraud Rosenfelder in Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste eine Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. Mit einer reizenden Darbietung fließenden Bodenturnens, roten und weißen Luftballons und bewegenden Worten ihrer Übungsleiterin Janine Krestel verabschiedeten sich die Kunstturnerinnen von ihrem stetigen Fürsprecher.