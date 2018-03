Turnverein Weingarten lädt zum 13. Schussental-Nordic-Walkathon ein - Anmeldungen sind ab sofort möglich

700 Liter Getränke, 200 Kilogramm Äpfel und gut 1000 Stück Traubenzucker – damit versorgt der Turnverein Weingarten die Teilnehmer des 13. Schussental-Nordic-Walkathons, der am Samstag, 22. April, ab 9 Uhr stattfinden wird. Start- und Zielpunkt ist, wie auch in den Vorjahren, das Freibad Nessenreben. Mit den vier verschiedenen Strecken, die jeweils zwischen vier und 21 Kilometer lang sind, gibt es für jeden Teilnehmer eine passende Herausforderung, findet Rolf Wilhelm, der Vorsitzende des Turnvereins.

Saftige Wiesenwege, die Wälder des Lauratals, Alpenblicke vom Lindele aus und das reiche Biotop am Rößlerweiher – für Wilhelm ist es die einmalige Vielseitigkeit der Laufstrecke, die den Schussental-Nordic-Walkathon zu einer ganz besonderen Sportveranstaltung macht. „Es ist ein Idyll, das man in dieser Form kaum noch einmal finden wird“, sagt er. Die längste Strecke ist der 21 Kilometer lange Volksbank-Weingarten-Lauf, gefolgt vom SZ-Lauf mit einer Strecke von 10,5 Kilometern und dem sieben Kilometer langen Welfen-Lauf. Der vier Kilometer lange Familien-Lauf soll für Groß und Klein gut machbar sein – auch für Kindergartenkinder und Großeltern. Die Strecken seien so ausgewählt worden, dass sich jeder voll einbringen kann. „Wir nehmen auch ganz bewusst keine Zeiten“, sagt Wilhelm. Jeder soll die Strecke nach seinem eigenen Können zurücklegen. Der bislang älteste Teilnehmer sei sogar 94 Jahre alt gewesen, erinnert sich Wilhelm.

Zwischen 700 und 900 Läufer

Zwischen 700 und 900 Läufer seien in den vergangenen Jahren beim Schussental-Nordic-Walkathon dabei gewesen. Wilhelm vermutet, dass die Teilnehmerzahl auch in diesem Jahr in diesem Bereich liegen wird. An vier Verpflegungsstationen werden die Läufer entlang der Strecke mit Getränken und Snacks versorgt. Jeweils 15 Minuten vor der Startzeit gibt es ein Aufwärmprogramm mit den Übungsleitern des Turnvereins. Im Anschluss soll eine Sportlerhockete mit Essen, Trinken und Musik zum Verweilen einladen. „Der Höhepunkt und Abschluss ist dann wieder eine Tombola“, verrät Wilhelm. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine komplette Laufausrüstung.

Anmeldungen zum 13. Schussental-Nordic-Walkathon sind ab sofort und bis 30 Minuten vor Beginn des Laufes möglich. Die Startgebühr beträgt bei einer Anmeldung bis zum 14. April zehn Euro, bei Anmeldungen ab dem 15. April zwölf Euro. Besitzer einer SZ-Abokarte bezahlen zwei Euro weniger. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostet die Teilnahme jeweils drei Euro, außerdem gibt es eine Familienkarte für 18 Euro.

Die Startzeiten

Die vier verschiedenen Strecken des Schussental-Nordic-Walkathons starten zu den folgenden Uhrzeiten:

Volksbank-Weingarten-Lauf (21 Kilometer): 9 Uhr

SZ-Lauf (10,5 Kilometer): 11 Uhr

Familien-Lauf (4 Kilometer): 11.30 Uhr

Welfen-Lauf (7 Kilometer): 12 Uhr

Jeweils 15 Minuten vor der Startzeit gibt es außerdem ein Aufwärmprogramm mit Übungsleitern des Turnvereins.