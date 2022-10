Turnerinnen des TV Weingarten reisen zum Landesfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Turnerinnen vom TV Weingarten qualifizieren sich fürs Landesfinale: Am dritten Oktoberwochenende fand in Deißendorf das Bezirksfinale der besten Mannschaften aus Südwürttemberg im Pflichtstufenbereich des schwäbischen Turnerbundes statt, bei welchem um die begehrten Tickets fürs Landesfinale am 19. November in Illerrieden geturnt werden musste.

Der TV Weingarten reiste mit zwei Mannschaften, die sich beide hierfür beim Gaufinale vom Turngau Oberschwaben qualifizieren mussten, an. Am morgen ging es mit den Turnerinnen der E-Jugend, Selina Krestel, Greta Obert, Jana Schmid, Jule Wellhäuser und Jaane Wijsbeek los. Bei der Siegerehrung schafften sie es unter 15 Mannschaften auf den vierten Rang.

Im zweiten Durchgang startete die D-Jugend mit Emilia Förch, Zoey Geng, Eliz Salcan, Slavna Malsam und Elira Paparizi. Die Mädchen überzeugten erneut durch ihr Können und holten sich bei der Siegerehrung verdient die Silbermedaille ab.