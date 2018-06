Turnerinnen des TV Weingarten halten die Liga

Im Kampf um den Verbleib oder den Aufstieg in die Verbandsliga, die zweithöchste Liga des schwäbischen Turnerbundes, sind am Sonntag in Berkheim die Mannschaften des MTV Ludwigsburg, TSV Lorch, SG Weissach im Tal und des TV Weingarten aufeinandergetroffen. Die TVW-Turnerinnen gewannen die Relegation deutlich und bleiben in der Liga.

Da die Leistungsträgerinnen der Weingartener Mannschaft wieder an den Start gingen, rechnete sich das Team mit Verena Schoch, Viktoria Metzler, Clarissa Metzler, Emilie Peschek, Augustine Pescheck und Mia Niederberger gute Chancen aus.

Los ging es am Schwebebalken. Die Weingartener Mädchen turnten ordentlich, zeigten freie Räder, Salto rückwärts und sogar einen Seitsalto auf dem zehn Zentimeter dünnen Gerät. Mit vier Tzukaharasprüngen, einer davon gebückt, und einem Yourchenko ging die Mannschaft des TV nach dem Sprung klar in Führung.

Auch am Boden überzeugten die Turnerinnen aus Weingarten mit schönen Akrobatikbahnen und sehr hohen Ausgangswerten. Sie mussten sich allerdings dennoch den Turnerinnen aus Lorch, die sogar einen Doppelsalto zeigten, geschlagen geben. Am letzten Gerät des Wettkampfs, dem Stufenbarren, zeigten die Weingartener Turnerinnen dann aber klaren Kampfgeist und bissen sich durch ihre Übungen.

Bei der Siegerehrung war dann klar: Der TV Weingarten gewann die Relegation souverän mit 3,5 Punkten Vorsprung vor dem TSV Lorch und sicherte sich somit den Klassenerhalt. Die Turnerinnen des TV Weingarten werden in der kommenden Saison 2019 erneut in der Verbandsliga an den Start gehen. Platz drei in der Relegation belegte der MTV Ludwigsburg, gefolgt von den Turnerinnen der SG Weissach im Tal.