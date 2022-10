Turnerinnen des TV Weingarten gewinnen die Schülerliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 30. Oktober, fand in Ailingen der dritte Wettkampf und somit das Finale der diesjährigen Schülerliga im Pflichtstufenbereich statt. Am Vormittag turnten die Mädchen der E-Jugend mit Selina Krestel, Greta Obert, Jule Wellhäuser, Jaane Wijsbeek und Alice Vigneri. Sie holten sich unter starker Konkurrenz aus 17 Mannschaften des Turngau Oberschwaben verdient zum dritten Mal in Folge den Tagessieg und sicherten sich somit den Gesamtsieg ihrer Altersklasse. Bei den Turnerinnen in der D-Jugend gingen Zoey Geng, Slavna Malsam, Eliz Salcan, Isabell Sturm und Elira Paqarizi an den Start. Auch sie blieben das dritte Mal in Folge ungeschlagen und holten den Gesamtsieg ihrer Altersklasse nach Weingarten. Hier gingen 16 Mannschaften an den Start.