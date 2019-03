Trotz Unfall: Weingartens Oberbürgermeister kandidiert wieder für den Kreistag

Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald wird bei den anstehenden Kommunalwahlen erneut für den Kreistag kandidieren. Das hat die Fraktion der Freien Wähler Weingarten (FWW) in einer Pressemitteilung erklärt. Weingartens Oberbürgermeister ist bei den Freien Wählern an Listenplatz eins gesetzt.

Das wiederum lässt darauf schließen, dass er sich nach seinem schweren Verkehrsunfall Mitte Dezember (die SZ berichtete) weiter auf dem Weg der Besserung befindet. Schließlich stehen die Kommunalwahlen bereits in gut zwei Monaten an. Am 26. Mai wird nicht nur ein neues Europaparlament, sondern auch der Weingartener Gemeinderat wie auch der Ravensburger Kreistag neu gewählt.

Laut Pressemitteilung der Freien Wähler seien die Kandidaten bereits im Januar gewählt worden und werden sich den Bürgern noch präsentieren. Auch sei es der Fraktion wichtig gewesen, etwas frischen Wind ins Gremium zu bringen. Die Chancen dafür stehen gut. Schließlich wird Weingarten im neu zu wählenden Kreistag künftig mit sechs, und nicht wie bisher mit fünf Mandaten, vertreten sein.

Hinter Oberbürgermeister Markus Ewald, der seit 2009 im Kreistag sitzt, folgen Martin Oswald, Professor an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, und Wilhelm Graf, Landwirt und aktuelles Mitglied des Weingartener Gemeinderat. Auf Platz vier bewirbt sich Zerrin Harth, Prorektorin der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Martin Hipp, Zahntechnikermeister und neuer Mostclubpräsident reiht sich auf Platz fünf der Liste ein. Waltraud Rosenfelder, Realschullehrerin im Ruhestand und weithin bekannte Leichtahtletik-Trainerin, ist auf Platz sechs gesetzt.

Rechtsanwalt David Roth, Sohn des langjährigen Stadt- und Kreisrates Robert Roth, wird auf Platz sieben geführt. Günter Ruchti, Unternehmer und erster Vorsitzender der FWW sowie das Vereins-Urgestein Harry Schuh komplettieren die Auswahl auf den Plätzen acht und neun.