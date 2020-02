Trotz Saisonrekord bleibt TVW ohne Punkte

Für die B-Juniorinnen des TV Weingarten wäre in der Baden-Württenberg-Oberliga beim Hbi Weilimdorf/Feuerbach mehr drin gewesen. Beim Tabellenfünften verlor der Aufsteiger aus Oberschwaben mit 28:32 (12:15).

In der Anfangsphase zweier ersatzgeschwächter Teams war es der Gast aus Weingarten, der gefälliger spielte. Die Gastgeber konnten sich laut Mitteilung vor allem auf ihre beste Akteurin, Rückraumspielerin Nadine Frohna (13 Treffer), verlassen. Bis zur 18. Minute hatte Weilimdorf/Feuerbach eine zeitweilige Drei-Tore-Führung des TVW egalisiert und ging dann erstmals in Führung. Der TVW blieb aber auch in der Folgezeit in Schlagdistanz. Wie schon so oft waren es allerdings zwei unnötige Treffer in der Schlussminute der ersten Hälfte, welche das an sich gute Ergebnis zur Pause etwas schmälerten.

Die Halbzeitansprache von Trainer Oliver Borrmann war klar – seine Mannschaft sollte sich weitere 25 Minuten teuer verkaufen. Das gelang dann auch bis zum 18:21 in der 36. Minute. Weingarten bewies trotz der weiten Anfahrt Moral und Spielwitz und hatte sichtlich Spaß an der Begegnung. Allerdings spielte aus TVW-Sicht die Torhüterin der Gastgeber Mitte des zweiten Durchgangs etwas die Spielverderberin, indem sie beste Chancen fast aller Weingartenerinnen vereitelte. So setzten sich die Stuttgarterinnen nach einem Zwischenspurt auf sieben Tore ab – die Kraft beim TVW reichte nur für etwas Ergebniskosmetik. Immerhin stellte Weingarten mit 28 Treffern eine Saisonbestmarke auf – das macht laut Trainer Borrmann Hoffnung und bietet eine gute Ausgangslage für das Spiel am Sonntag beim TuS Oberhausen (nahe Freiburg).