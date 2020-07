Trotz ruhender Baustelle entwickeln sich die Martinshöfe

Für manchen Betrachter der Baustelle am ehemaligen Weingartener Schuler-Areal Süd mag es den Anschein haben, dass sich beim Projekt Martinshöfe nichts tut. Doch das täuscht, teilt das Unternehmen i+R Verwaltungsdienstleistungen mit.

Die sichtbaren Abbrucharbeiten hätten noch vor den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie abgeschlossen werden können. Weniger sichtbar, aber nicht weniger intensiv sei in den vergangenen Wochen aber auch am Bebauungsplanverfahren weiter gearbeitet worden. Eine Klausurtagung solle im Oktober die Konzepte für Mobilität, Energie, Fassaden und Außenanlagen zu einem Abschluss bringen. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss ist laut Mitteilung für November 2020 geplant. Danach könnten interessierte Bürger bis Ende des Jahres im Offenlegungsverfahren Stellung beziehen. Währenddessen erfolge die Ausschreibung für die unterirdischen Abbrucharbeiten, die im nächsten Jahr wieder Bewegung auf die Baustelle bringen.

In Sachen Nutzung der gewerblichen Flächen solle in den nächsten Monaten eine Bedarfsanalyse in Weingarten und Umgebung zeigen, für welche Geschäftsbereiche (etwa Gastronomie, Gewerbeflächen, Handelsflächen) Nachfrage besteht. Die Ergebnisse würden in die Entwicklung der Raumkonzepte aufgenommen. Interessierte könnten sich jetzt per E-Mail an wohnbaulindau@ir-gruppe.com melden.