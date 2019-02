Trotz Manipulation: „Pläxit“ in Weingarten gescheitert

Eine aufgebrachte Menge hat am Donnerstagvormittag für reichlich Unruhe vor dem Weingartener Rathaus gesorgt. Gekleidet in weiß-rotem Frack mit passendem Zylinder und bewaffnet mit Plakaten, auf den „Pläxit jetzt“, „Vote for Pläxit“ oder „No deal“ geschrieben stand, skandierten sie „Pläxit, Pläxit“ oder aber „Raus Ihr Plätzler, raus aus Weingarten.“ Doch die anwesende Polizei schritt nicht ein. Ganz im Gegenteil. An der Spitze der Bewegung stand Uwe Stürmer, Vizepräsident des Polizeipräsidiums in Konstanz. Während er und zahlreiche städtische Mitarbeiter die anwesenden Narren am Gumpigen Donnerstag einschüchtern wollten, versuchte die Spitze der Stadtverwaltung den Rathauswillen – die Plätzlerzunft aus Weingarten zu verbannen – auch politisch durchzusetzen. Selbst vor einer offenkundigen Wahlmanipuluation schreckten Bürgermeister Alexander Geiger, Fachbereichsleiter Rainer Beck und Verwaltungsdirektorin Sylvia Burg nicht zurück. Doch am Ende half – wie jedes Mal zur Fasnet – alles nichts, und die Plätzler nahmen das Weingartener Rathaus ein.

„Die Briten machens uns grade vor, ´wir wollen raus´ schrein die im Chor. Und wo Europa hat d´ Brexit, hat Altdorf heute hier sein Pläxit“, verkündete Bürgermeister Alexander Geiger vom Rathaushbalkon und ließ sich von all den Buhrufen nicht beirren: „Lasset d´ Briten raus aus der EU, mir geben euch gleich noch dazu. Mir wellet net länger bevormundet sei, von dieser Riesennarretei.Wir sind selber Herr der Gesetze und brauchen keine Plätzlerhetze.“ Doch damit nicht genug, Geiger kündigte ein Freihandelsabkommen mit der Ravensburger Fasnetsgesellschaft Milka an. Für die Plätzler werde der Pläxit hart werden, doch immerhin könnten die Plätzler bei den Briten Minztee und Whisky trinken.

Volk sollte entscheiden

Das ließ sich Plätzlerchefin Susanne Frankenhauser natürlich nicht gefallen und konterte prompt. „Die Verwaltung macht doch kein Finger krumm. Ihr verkauft doch bloß die Bürger für dumm“, entgegnete sie. „Ihr seid doch bloß engstirnige Populisten, habt Angst, dass wir was finden beim Misten.“ Um lange Reden und Debatten abzukürzen, verkündete Geiger großzügig, dass man das Volk entscheiden lassen wolle. Also wurden fleißig Wahlzettel verteilt – Rot für den Pläxit, Grün für den Exit vom Pläxit. Doch als dann Geigers Vasallen, Burg und Beck, die Wahlurne leerten, kamen wundersamer Weise nur rote Zettler heraus. „Ihr Plätzler Ihr, Ihr habt´s alle gesehen. Die Wahl war klar, Ihr müsset jetzt gehen“, frohlockte Geiger. „Der harte Pläxit ist vollbracht, nun geht´s voran mit unserer Stadt.“

Doch so einfach wollten sich die Plätzler nicht aus Weingarten verbannen lassen. Schnell machte der Betrugsverdacht die Runde. „Von wegen Ihr seid uns jetzt los. Da kamen bloß rote Zettel raus. Die Grünen sind sicher noch im Haus“, vermutete Frankenhauser. „Das Volk hat sicher richtig gewählt, bloß Ihr hant des falsch ausgezählt. Das wär ja nicht die erste Wahl, die endet mit nem Mords-Skandal.“ Und genau der offenbarte sich auch, als die Plätzler dann doch das Rathaus stürmten und den Tresor mit den vielen „verloren gegangenen“ grünen Zetteln entdeckten. „Das wahre Ergebnis unser Wahl, übertrifft das ihre hundertmal“, sagte Frankenhauser. „Du Alex Geiger, bist überführt, des Wahlbetrugs, und wirst gekürt. Zusammen mit Burg, und auch mit Beck, das Pläxit-Trio ohne Zweck.“

Allerdings gab die Plätzlerchefin dem Pläxit-Trio die Möglichkeit zur Rehabilitation, welche sie dann auch nutzen. Gemeinsam mit allen anwesenden Narren wurde die Europahymne „Freude, schöner Götterfunken“ mit einem etwas abgewandelten Plätzler-Text gesungen. Doch das hielt Frankenhauser nicht davon ab, den Ausnahmezustand zu verhängen. Zentrales Anliegen dabei: Die Überschreibung des Kornhauses an die Plätzlerzunft. „Dadurch ist gewährleistet, dass die Bevölkerung immer über die weiteren Planungen umfassend unterrichtet wird“, sagte Frankenhauser.