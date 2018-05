Trotz dreier Atteste: Fitnessstudio akzeptiert Kündigung nicht

„Sich scheiden zu lassen ist wahrscheinlich einfacher als aus solchen Verträgen herauszukommen“, sagt der 63-jährige Wolfgang Kappler. Seit Sommer des vergangenen Jahres streitet er sich mit einem Weingartener Fitnessstudio um eine Vertragsauflösung. Doch trotz dreier ärztlicher Atteste sei die außerordentliche Kündigung nicht gültig, heißt es von Seiten des Fitnessstudios.

Daher droht Kappler nun öffentlich mit einer „negativen Feststellungsklage“. Das wiederum wertet der Inhaber Holger Schad, als rufschädigend und Verleumdung. „Er stellt Behauptungen auf, die gar nicht wahr sind. So lasse ich nicht mit mir umgehen“, sagt er. „Ich fahre das volle Programm. Ich werde um mein Recht kämpfen.“ Es droht also eine wahre Schlammschlacht, die wahrscheinlich vor Gericht landet. Und das gerade einmal wegen 459, 89 Euro – zuzüglich Zinsen.

Denn genau das ist die Summe, die das Studio von Kappler fordert und sich aus den monatlichen Beiträgen bis einschließlich Juni 2018 ergibt. Denn für die Verantwortlichen des Fitnessstudio reichen die drei Atteste von zwei verschiedenen Ärzten nicht aus.

Aus ihnen sei nicht herauszulesen, dass es sich um eine „generelle und dauerhafte Sportunfähigkeit“ handele, heißt es von Seiten der Mitgliederverwaltung mit Sitz in Köln, die sich in der Abwicklung um die Kündigung kümmert. Und auf genau diese Mitgliederverwaltung verweist auch Schad. „Das sind durch und durch Profis“, sagt er. „Da stehe ich blind zu meiner Mitgliederverwaltung in Köln.“

“Ungerecht behandelt“

Doch letztlich ist er der Geschäftsführer des Weingartener Fitnessstudios und könnte auch ein Ausnahme machen. Doch genau das will er nicht. „Wenn mir jemand droht, wo komme ich denn dann hin? Wenn ich das durchgehen lasse, habe ich solche Fälle jede Woche“, meint Schad, der sich im Recht sieht: „Uns kann man keinen Vorwurf machen. Wir haben überhaupt keinen Fehler gemacht.“ Vielmehr fühle er sich ungerecht behandelt. Es habe nie ein normales Gespräch gegeben. Wir sind sofort mit einem Rechtsanwalt und der Presse bedroht worden“, sagt Schad. „Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen.“

Das sieht Hubert Kappler ganz anders. Ihm gehe es nicht ums Geld. „Das Geschäftsgebaren der Leute ist das Problem. Das ist eine Katastrophe“, sagt er. „Da steckt System dahinter. Keine Frage.“ Schließlich habe er seine Mitgliedschaft Anfang Juli 2017 außerordentlich gekündigt, weil sein Rücken beziehungsweise die Wirbelsäule nicht mehr mitmachte. „Ich konnte das quasi nicht nutzen. Sie bieten nichts an, das mir hilft“, so Kappler.

Atteste maßgeblich für Streit

Darüber hinaus widerrief er das erteilte Lastschriftmandat und legte ein entsprechendes Attest bei. Doch genau an diesem scheiden sich die Geister. Während Kappler es vollkommen ausreichend befindet, meint der Eigentümer: „Wenn das erste Attest gepasst hätte, hätte er keine zwei weiteren gebraucht.“ Doch genau das forderte die Mitgliederverwaltung und bekam das zweite Attest, laut Kappler, Ende Juli 2017. Allerdings gab sich die Mitgliederverwaltung damit immer noch nicht zufrieden. Es tue ihnen zwar leid, dass er erkrankt sei und man wünsche ihm gute Besserung. Dennoch sahen sie die generelle und dauerhafte Sportunfähigkeit nicht als erwiesen an: „Aus dem eingereichten Attest geht leider nicht hervor, wie lange genau sie nicht in der Lage sein werden zu trainieren“, heißt es in einem Schreiben. Daher bestätige man die Kündigung vertragsgemäß zum 30. Juni 2018. Und auch als Kappler Anfang November ein drittes Attest vorlegte, akzeptierte die Mitgliederverwaltung die außerordentliche Kündigung nicht. Also drohte Kappler mit einem Anwalt und der negativen Feststellungsklage.

Als Reaktion darauf übergab das Studio den Fall einem Inkasso-Unternehmen, der die ausstehenden Beträge bis zum 30. Juni eintreiben sollte. Doch davon ließ sich Kappler nicht einschüchtern und übergab dem Fall seinen Anwalt. Der wiederum forderte im Gegenzug 83,54 Euro. Daraufhin meldete sich das Inkassobüro, lehnte die Forderung ab und forderte im Gegenzug die Zahlung von 459,89 Euro: „Ein Attest, welches eine außerordentliche Kümdigung berechtigt liegt uns nicht vor. Wir bitten daher um entsprechenden Nachweis.“