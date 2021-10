Trio Toccata zu Gast in der Liebfrauenkirche

Unter dem Motto „Vom Barock bis ins 20. Jahrhundert“ ist das Trio Toccata in der Konzertreihe 2021 am Samstag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg zu Gast.

Trio, bestehend aus Daniel Bucher, Florian Keller (Trompeten) und Patrick Brugger (Orgel) verspricht MUsik aus verschiedenen Epochen wie beispielsweise das Trompetenkonzert von Albinoni, die Pavane von Maurice Ravel, verschiedene französisch-romantische Orgelwerke sowie die berühmte Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Mit einer Bearbeitung der Wassermusik von Georg Philipp Telemann und dem in expressionistischer Tonsprache gehaltenen Trompetenkonzert von Alfredo Casella stellt das Trio die ganze klangliche Vielfalt verschiedener Instrumente vor.

Ein negativer Corona-Test, eine Impfung oder nachgewiesene Genesung (3G) ist für den Konzertbesuch notwendig. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.