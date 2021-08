Aus einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Weingarten hat in der Nacht zum Dienstag, 24. August, ein Einbrecher einen kleinen Wandtresor gestohlen.

Der Täter schlug laut der Polizei ein Fenster ein, um in die Halle zu gelangen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751 / 803 66 66 um Hinweise.