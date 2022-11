Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In entspannter Umgebung fanden zahlreiche Interessierte am 15. November unter dem Motto „Begegnen, informieren, austauschen“ zusammen. Bei lockerem Austausch wurden auch intensive Gespräche geführt. Gerade die Themen Radschnellweg beziehungsweise die angestrebte Bebauung des Geländes rund um das 14-Nothelfer und die Fidel-Sporer-Straße lagen im Zentrum des Interesses. Der persönliche Austausch mit den anwesenden Gemeinderäten Hermine Städele, Claus Kessel und Alexander Jürgens ermöglichte die direkte Adressierung von Anliegen, unmittelbare Antworten und gute Einblicke in die Gemeinderatsarbeit.

Der nächste Treff: Grüne(s) in Weingarten mit den Themen „Jahresrückblick 2022 und Ausblick 2023/2024“ wird am 17. Januar stattfinden. Wir bedanken uns für ein tolles Treffen.