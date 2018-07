Transporter und Geländewagen stoßen zusammen

Ein Kleintransporter und ein Geländewagen sind am Mittwochvormittag in der Reutebühlstraße in Weingarten zusammengestoßen. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro, teilt die Polizei mit. Gegen 10 Uhr kamen sich die beiden 50 und 74 Jahre alten Fahrzeuglenker in einer unübersichtlichen Kurve entgegen. Da die Fahrbahn an dieser Stelle relativ schmal ist und wohl mindestens einer der Fahrer nicht äußerst rechts fuhr, so die Polizei, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Geländewagen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.