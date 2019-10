Trampolinturner des TVW haben in Dessau Pech

Die Trampolinelite Deutschlands hat sich in Dessau zu den deutschen Meisterschaften im Trampolin-Synchronturnen getroffen. Vom TV Weingarten hatten sich fünf Paare qualifiziert. Zum ersten Mal traten dort die elfjährigen Mara Herter und Marie Mayer, der 13-jährige Kilian Eberwein und der 14-jährige Benjamin Eyrich sowie Theresa Knisel (15) und Fee Lechelt (14) an.

Ebenso gingen die Routiniers Naomi Koidl und Bianca Schubert sowie Moritz Mücke mit seinem Partner Tony Rietschel aus Cottbus an den Start. Mara Herter und Marie Mayer leisteten sich einen kleinen Fehler in der Pflichtübung, zeigten aber gute Kürübungen und belegten Platz acht.

Kilian Eberwein und Benjamin Eyrich präsentierten ihr Können in der Jugend C. Beide waren recht angespannt und zeigten in der Pflichtübung nicht ihre gewohnte Leistung. Beide steigerten sich dafür in der Kürübung und wurden Sechste. In der Jugend D gingen Theresa Knisel und Fee Lechelt an den Start. Im größten Starterfeld waren die jungen Turnerinnen laut Mitteilung nervös, letztlich wurde es der 17. Platz.

Bei den Turnerinnen starteten Naomi Koidl und Bianca Schubert vom TVW. In der Pflichtübung zeigten die beiden eine starke Übung, die mit 40,490 Punkten belohnt wurde. Sie waren zuversichtlich, das Finale der besten acht 8 Paarungen zu erreichen. Allerdings turnten Koidl und Schubert in der Kür den neunten Sprung ihrer Übung in unterschiedlicher Ausführung. So wurden nur acht Sprünge bewertet und die Weingartener verpassten das Finale.

Auch bei Moritz Mücke und seinem Partner Tony Rietschel aus Cottbus lief es nicht ideal. Obwohl sie eine starke Pflicht turnten, mit der sie dann auf dem dritten Platz im Vorkampf landeten, gab es keine erhoffte Medaille. Die Kürübung brachten Mücke und Rietschel nicht zu Ende, weil der Cottbuser die Matte nach seinem zweiten Sprung berührte – der Traum von einer Medaille war vorbei.