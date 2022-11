Trampolinturner des TV Weingarten dominieren

Am vergangenen Wochenende haben in Oberndorf am Neckar die württembergischen Meisterschaften im Doppelmini-Trampolinturnen stattgefunden. Dort wurden die Titel im Einzel und in der Mannschaft ausgeturnt. Vom TV Weingarten gingen 23 Athleten an den Start, 22 davon kamen mit Edelmetall nach Hause. Insgesamt erturnten sich die Schussentaler Trampoliner acht Meistertitel, siebenmal Silber und viermal Bronze.

In der gemischten Bambini-Klasse dominierten die Weingartener. Gold ging an Adrian Schildmann, Silber an seine Schwester Marie. Tabea Schlei wurde Dritte. In der weiblichen E-Jugend holte sich die Weingartenerin Madita Herter Edelmetall (2.). In der D-Jugend belegte Lana Schreiner Rang zwei, Rang drei ging an Caroline Eyrich. Undankbare Vierte wurde Johanna Eyrich. Michelle Lang wurde Sechste.

Bei einer Altersklasse darüber sicherte sich die 13-jährige Lara Eberwein Silber. Bronze ging an Johanna Löffler. Die weiteren Platzierungen: Antonia Eyrich (5.), Ayleen Lang (6.), Amelie Schneider (7.), Sandra Rundel (8.) und Marianna Trofimova (9.). Henri Wellhäuser feierte den Meistertitel in der C-Jugend. In der weiblichen B-Jugend gewann Lilly Ruppert und ebenso ging in der A-Jugend der Titel nach Weingarten. Gold holte sich Fee Lechelt vor ihrer Vereinskameradin Theresa Knisel. Leon Lang gewann in der männlichen A-Jugend Gold vor seinem Vereinskamerad Benjamin Eyrich. Bei den Damen wurde Stefani Arnegger dritte.

Bei den Mannschaften holte der TV Weingarten in allen Altersklassen den Titel. Bei den Schülerinnen ging Gold durch Caroline und Johanna Eyrich sowie Henri Wellhäuser an den TV Weingarten. Silber holte sich der TVWII mit Adrian und Marie Schildmann, Madita Herter und Tabea Schlei. In der Mannschaftsklasse der Jugend bis 17 Jahre gewinnt ebenfalls Weingarten 1 mit Lara Eberwein, Antonia Eyrich, Johanna Löffler und Lana Schreiner. Auch hier ging Silber an den TV Weingarten II mit Ayleen Lang, Sandra Rundel, Amelie Schneider und Marianna Trofimova.

Die Erwachsenen rundeten laut Mitteilung die Erfolge der Weingartener ab und holten Gold mit Stefani Arnegger, Benjamin Eyrich, Leon Lang und Fee Lechelt vor ihren Vereinskameraden Theresa Knisel, Lilly Ruppert und Jonas Eppard.