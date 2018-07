Trampolin: TVW gegen Erlangen

Am kommenden Wochenende empfängt der TV Weingarten den TV Erlangen, der nach einer verlustreichen Saison hinter dem TV Weingarten auf dem 6. Platz rangiert. Der TV Erlangen konnte sich zwar im letzten Jahr erfolgreich bis ins Finale der besten drei Mannschaften vorkämpfen, doch scheint ihn das Glück in diesem Jahr verlassen zu haben. Daher ist dieser Wettkampf umso interessanter. Der TV Weingarten wird in fast voller Stärke auftreten mit Sarah Syed, Marco Beiser, Oli Amann, Moritz Hartmann, Louisa Ganter und Sandro Beißwenger. Die Fans erwarten am Samstag gute Leistungen auf Spitzenniveau, Beginn ist um 15 Uhr in der Großsporthalle.